https://ria.ru/20231022/argentina-1904489472.html
В Аргентине началось голосование на выборах президента
В Аргентине началось голосование на выборах президента - РИА Новости, 22.10.2023
В Аргентине началось голосование на выборах президента
Избирательные участки открылись в воскресенье в Аргентине для голосования на выборах президента. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T14:05
2023-10-22T14:05
2023-10-22T14:05
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аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 окт - РИА Новости. Избирательные участки открылись в воскресенье в Аргентине для голосования на выборах президента. Лидерами гонки за главный пост в стране являются крайне правый политик Хавьер Милей, экс-министр безопасности Патрисия Буллрич от оппозиционной партии "Вместе за перемены" и кандидат от правящего альянса "Союз ради родины" Серхио Масса. Для победы в первом туре необходимо набрать свыше 45% голосов или 40%, но с отрывом от ближайшего соперника на 10%. Голосование на выборах в Аргентине является обязательным для граждан. Участки закроются в 18.00 (00.00 мск). Ожидается, что результаты будут известны уже в воскресенье вечером по местному времени.
https://ria.ru/20231022/argentina-1904165757.html
аргентина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина
В Аргентине началось голосование на выборах президента
В Аргентине начались президентские выборы
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 окт - РИА Новости. Избирательные участки открылись в воскресенье в Аргентине для голосования на выборах президента.
Лидерами гонки за главный пост в стране являются крайне правый политик Хавьер Милей, экс-министр безопасности Патрисия Буллрич от оппозиционной партии "Вместе за перемены" и кандидат от правящего альянса "Союз ради родины" Серхио Масса.
Для победы в первом туре необходимо набрать свыше 45% голосов или 40%, но с отрывом от ближайшего соперника на 10%.
Голосование на выборах в Аргентине является обязательным для граждан. Участки закроются в 18.00 (00.00 мск). Ожидается, что результаты будут известны уже в воскресенье вечером по местному времени.
Процедура выборов президента Аргентины