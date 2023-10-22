https://ria.ru/20231022/argentina-1904489472.html

В Аргентине началось голосование на выборах президента

В Аргентине началось голосование на выборах президента - РИА Новости, 22.10.2023

В Аргентине началось голосование на выборах президента

Избирательные участки открылись в воскресенье в Аргентине для голосования на выборах президента. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T14:05

2023-10-22T14:05

2023-10-22T14:05

в мире

аргентина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 окт - РИА Новости. Избирательные участки открылись в воскресенье в Аргентине для голосования на выборах президента. Лидерами гонки за главный пост в стране являются крайне правый политик Хавьер Милей, экс-министр безопасности Патрисия Буллрич от оппозиционной партии "Вместе за перемены" и кандидат от правящего альянса "Союз ради родины" Серхио Масса. Для победы в первом туре необходимо набрать свыше 45% голосов или 40%, но с отрывом от ближайшего соперника на 10%. Голосование на выборах в Аргентине является обязательным для граждан. Участки закроются в 18.00 (00.00 мск). Ожидается, что результаты будут известны уже в воскресенье вечером по местному времени.

https://ria.ru/20231022/argentina-1904165757.html

аргентина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, аргентина