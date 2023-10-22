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В Аргентине началось голосование на выборах президента - РИА Новости, 22.10.2023
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14:05 22.10.2023
https://ria.ru/20231022/argentina-1904489472.html
В Аргентине началось голосование на выборах президента
В Аргентине началось голосование на выборах президента - РИА Новости, 22.10.2023
В Аргентине началось голосование на выборах президента
Избирательные участки открылись в воскресенье в Аргентине для голосования на выборах президента. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T14:05
2023-10-22T14:05
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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 окт - РИА Новости. Избирательные участки открылись в воскресенье в Аргентине для голосования на выборах президента. Лидерами гонки за главный пост в стране являются крайне правый политик Хавьер Милей, экс-министр безопасности Патрисия Буллрич от оппозиционной партии "Вместе за перемены" и кандидат от правящего альянса "Союз ради родины" Серхио Масса. Для победы в первом туре необходимо набрать свыше 45% голосов или 40%, но с отрывом от ближайшего соперника на 10%. Голосование на выборах в Аргентине является обязательным для граждан. Участки закроются в 18.00 (00.00 мск). Ожидается, что результаты будут известны уже в воскресенье вечером по местному времени.
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в мире, аргентина
В мире, Аргентина
В Аргентине началось голосование на выборах президента

В Аргентине начались президентские выборы

© AP Photo / Natacha PisarenkoПравительственный дворец в Буэнос-Айресе
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 окт - РИА Новости. Избирательные участки открылись в воскресенье в Аргентине для голосования на выборах президента.
Лидерами гонки за главный пост в стране являются крайне правый политик Хавьер Милей, экс-министр безопасности Патрисия Буллрич от оппозиционной партии "Вместе за перемены" и кандидат от правящего альянса "Союз ради родины" Серхио Масса.
Для победы в первом туре необходимо набрать свыше 45% голосов или 40%, но с отрывом от ближайшего соперника на 10%.
Голосование на выборах в Аргентине является обязательным для граждан. Участки закроются в 18.00 (00.00 мск). Ожидается, что результаты будут известны уже в воскресенье вечером по местному времени.
Женщина на избирательном участке в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
Процедура выборов президента Аргентины
01:06
 
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