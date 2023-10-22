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Процедура выборов президента Аргентины

Процедура выборов президента Аргентины - РИА Новости, 22.10.2023

Процедура выборов президента Аргентины

В соответствии с Конституцией Аргентины (1994), высшую исполнительную власть в стране осуществляет президент. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T01:06

2023-10-22T01:06

2023-10-22T01:06

справки

аргентина

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В соответствии с Конституцией Аргентины (1994), высшую исполнительную власть в стране осуществляет президент. Президент является главой государства, главой правительства и несет политическую ответственность за общее управление страной, он также является верховным главнокомандующим.Выборы проводятся в течение двух месяцев, предшествующих истечению срока полномочий действующего президента. Дата выборов назначается на четвертое воскресенье октября.Выборы проводятся по единому избирательному округу, который составляет вся территория Аргентины.Президент избирается одновременно с вице-президентом на четырехлетний срок и не может занимать пост более двух раз подряд.Президентом страны может быть избран уроженец Аргентины, либо человек, один из родителей которого является гражданином страны по рождению. Кандидат в президенты также должен соответствовать требованиям для избрания сенатором, в частности быть не моложе 30 лет.Участие в выборах обязательно для урожденных граждан страны в возрасте от 16 лет и граждан по натурализации с 18 лет.Не могут голосовать граждане, лишенные дееспособности, осужденные за умышленное преступление, лишенные политических прав.Граждане, которые не участвовали в голосовании, должны представить в течение двух месяцев документ, подтверждающий невозможность участия в голосовании. Граждане, не голосовавшие без уважительной причины, подвергаются штрафу от 50 до 500 песо. Они также могут быть лишены возможности занимать государственные должности в течение трех лет.Для избирателей в возрасте 16 и 17 лет не предусмотрено наказание за неучастие в выборах.Кандидат в президенты Аргентины выдвигается политическими партиями и объединениями. В национальный список кандидатов на пост президента Аргентины вносятся лица, набравшие не менее 1,5% от количества голосов на предварительных выборах (праймериз). Участие в праймериз обязательно для граждан Аргентины, обладающих избирательными правами.Избирательная кампания начинается за 50 дней до даты выборов и заканчивается за 48 часов до начала выборов. Кандидаты в президенты обязаны участвовать в публичных предвыборных дебатах.В день выборов голосование проводится с 8.00 до 18.00 на избирательном участке, к которому относится избиратель.Избиратель показывает председателю избирательного участка паспорт и получает бюллетень и конверт. Он проходит в отдельное закрытое помещение, где оставляет свой голос и вкладывает бюллетень в конверт, поле чего опускает его в избирательную урну. После этого он возвращается к председателю, который ставит в списке избирателей отметку "проголосовал".Избиратели с ограниченными возможности здоровья могут обратиться за помощью к администрации избирательного участка или к лицу, которому доверяет. Доверителю необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность.На каждом избирательном участке также должна быть доступная комната, предназначенная для голосования людей с ограниченными возможностями или ограничениями, а также пожилых людей, беременных женщин или избирателей с детьми.Каждый избиратель голосует за объединение ("формулу") кандидатов на посты президента и вице-президента от партии или коалиции.Если за объединение кандидатов, набравшее наибольшее число голосов, в первом туре проголосовало более 45% избирателей, входящие в его состав кандидаты объявляются президентом и вице-президентом.Если за объединение кандидатов, набравшее наибольшее число голосов, в первом туре проголосовало не менее 40% избирателей, и при этом существует интервал более 10% между этим объединением и следующим за ним по числу полученных голосов, входящие в него кандидаты объявляются президентом и вице-президентом.Если указанные условия не были выполнены в первом туре, в течение 30 дней после первого тура проводится второй тур выборов.Во втором туре выборов избиратели голосуют за одно из двух объединений ("формул") кандидатов, набравших наибольшее число голосов в первом туре. Побеждает то, которое получит наибольшее число голосов.В случае смерти одного из кандидатов объединения, набравшего большинство голосов в первом туре, политическая партия или избирательный союз, от которых они были представлены, должны в течение семи дней предоставить вакансию для участия во втором туре.В случае смерти обоих кандидатов из любого из списков, признанных победившими и получившими большинство голосов в первом туре голосования, до проведения второго тура голосования, проводятся новые выборы.В случае отставки двух кандидатов одного из объединений, набравших наибольшее количество голосов в первом туре, другое будет объявлено избранным.В случае отставки одного из кандидатов объединения, получившего наибольшее количество голосов в первом избирательном туре, образовавшаяся вакансия не может быть заполнена. В случае отставки кандидата в президенты его место занимает кандидат в вице-президенты.После проведения выборов президента национальные избирательные комиссии не позднее 10 календарных дней от дня выборов передают результаты голосования на имя председателя сената, который немедленно созывает национальный конгресс. Конгресс определяет, набрано ли необходимое большинство голосов, установленное Конституцией для избрания президента, или требуется провести второй тур голосования. В последнем случае он информирует об этом национальную исполнительную власть и наблюдателей от политических партий, если результаты первого тура выборов дают основание этим партиям участвовать во втором туре.Конгресс публикует окончательные результаты первого тура голосования через 15 дней после их установления для того, чтобы дать возможность организовать проведение второго тура. Аналогичная процедура установления большинства голосов применяется и при проведении второго тура.При вступлении в должность президент и вице-президент приносят присягу перед конгрессом в присутствии председателя сената.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

аргентина

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, аргентина