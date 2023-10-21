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Вучич заявил, что ожидает тяжелейшего давления от Запада по вопросу Косово - РИА Новости, 21.10.2023
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15:09 21.10.2023 (обновлено: 15:10 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/zapad-1904352357.html
Вучич заявил, что ожидает тяжелейшего давления от Запада по вопросу Косово
Вучич заявил, что ожидает тяжелейшего давления от Запада по вопросу Косово - РИА Новости, 21.10.2023
Вучич заявил, что ожидает тяжелейшего давления от Запада по вопросу Косово
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает тяжелейшего давления в субботу от представителей ЕС и крупнейших стран Запада по вопросу Косово и Метохии и РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T15:09
2023-10-21T15:10
в мире
сербия
косово
белград (город)
александр вучич
милош вучевич
сербская прогрессивная партия (спп)
евросоюз
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БЕЛГРАД, 21 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает тяжелейшего давления в субботу от представителей ЕС и крупнейших стран Запада по вопросу Косово и Метохии и независимой политики Белграда. Вучич в субботу принял участие в торжественном съезде в честь 15-летия правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в городе Шабац на западе страны. В конце мая на пост лидера движения избран министр обороны Милош Вучевич, глава государства выступает в качестве члена партии. В Белград в субботу прибыли спецпредставители ЕС и пяти крупнейших стран Запада (США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии), в 14.30 (15.30 мск) ожидается их встреча с президентом Сербии по вопросу урегулирования в Косово. Разговор назначен за закрытыми дверями, без пресс-конференции по итогам. "Сегодня, вероятно, будет самый тяжелый день за последние 11 дней для меня и один из тяжелейших для Сербии. Через час начинается эта встреча. Знаю, предполагаю, с чем они приехали, поэтому вам это и говорю. Ночами из-за этого не сплю, не знаю, вскрикивал бы от мучения, плакал бы, без какой-либо нашей вины. В итоге все, что могу вам сказать, - будем искать способ и сможем сохранить Сербию, не отдадим ее никому", - заявил Вучич под аплодисменты тысяч собравшихся сторонников СПП. "Горжусь тем, что Сербия за эти годы показала, что она - независимое и свободное, суверенное государство, которое самостоятельно принимает решения. Мы - единственная страна в Европе, которая принимает решения не так, как приказано, потому что уважаем свой народ, своих граждан и свои интересы... Я верен Сербии, своему народу и не хочу стать моральной проституткой и быть хорошим для всех", - подчеркнул сербский лидер, добавив, что гордится такой политикой Белграда. По его словам, те его политические оппоненты, которые выступают за признание независимости Косово, вступление в НАТО и введение санкций против России и те, кто напротив, "представляются великими патриотами", в случае прихода к власти будут проводить одинаковую политику, "которая будет продиктована извне".
https://ria.ru/20230527/balkany-1874454798.html
https://ria.ru/20231021/bolgariya-1904203820.html
https://ria.ru/20230607/serbiya-1876585042.html
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в мире, сербия, косово, белград (город), александр вучич, милош вучевич, сербская прогрессивная партия (спп), евросоюз, нато
В мире, Сербия, Косово, Белград (город), Александр Вучич, Милош Вучевич, Сербская прогрессивная партия (СПП), Евросоюз, НАТО
Вучич заявил, что ожидает тяжелейшего давления от Запада по вопросу Косово

Вучич заявил, что ожидает тяжелейшего давления от ЕС по вопросу Косово и Метохии

© AP Photo / Darko VojinovicАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 21 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает тяжелейшего давления в субботу от представителей ЕС и крупнейших стран Запада по вопросу Косово и Метохии и независимой политики Белграда.
Вучич в субботу принял участие в торжественном съезде в честь 15-летия правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в городе Шабац на западе страны. В конце мая на пост лидера движения избран министр обороны Милош Вучевич, глава государства выступает в качестве члена партии.
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В Белград в субботу прибыли спецпредставители ЕС и пяти крупнейших стран Запада (США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии), в 14.30 (15.30 мск) ожидается их встреча с президентом Сербии по вопросу урегулирования в Косово. Разговор назначен за закрытыми дверями, без пресс-конференции по итогам.
"Сегодня, вероятно, будет самый тяжелый день за последние 11 дней для меня и один из тяжелейших для Сербии. Через час начинается эта встреча. Знаю, предполагаю, с чем они приехали, поэтому вам это и говорю. Ночами из-за этого не сплю, не знаю, вскрикивал бы от мучения, плакал бы, без какой-либо нашей вины. В итоге все, что могу вам сказать, - будем искать способ и сможем сохранить Сербию, не отдадим ее никому", - заявил Вучич под аплодисменты тысяч собравшихся сторонников СПП.
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"Горжусь тем, что Сербия за эти годы показала, что она - независимое и свободное, суверенное государство, которое самостоятельно принимает решения. Мы - единственная страна в Европе, которая принимает решения не так, как приказано, потому что уважаем свой народ, своих граждан и свои интересы... Я верен Сербии, своему народу и не хочу стать моральной проституткой и быть хорошим для всех", - подчеркнул сербский лидер, добавив, что гордится такой политикой Белграда.
По его словам, те его политические оппоненты, которые выступают за признание независимости Косово, вступление в НАТО и введение санкций против России и те, кто напротив, "представляются великими патриотами", в случае прихода к власти будут проводить одинаковую политику, "которая будет продиктована извне".
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В миреСербияКосовоБелград (город)Александр ВучичМилош ВучевичСербская прогрессивная партия (СПП)ЕвросоюзНАТО
 
 
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