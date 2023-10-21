Вучич заявил, что ожидает тяжелейшего давления от Запада по вопросу Косово
Вучич заявил, что ожидает тяжелейшего давления от ЕС по вопросу Косово и Метохии
© AP Photo / Darko VojinovicАлександр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 21 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает тяжелейшего давления в субботу от представителей ЕС и крупнейших стран Запада по вопросу Косово и Метохии и независимой политики Белграда.
Вучич в субботу принял участие в торжественном съезде в честь 15-летия правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в городе Шабац на западе страны. В конце мая на пост лидера движения избран министр обороны Милош Вучевич, глава государства выступает в качестве члена партии.
В Белград в субботу прибыли спецпредставители ЕС и пяти крупнейших стран Запада (США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии), в 14.30 (15.30 мск) ожидается их встреча с президентом Сербии по вопросу урегулирования в Косово. Разговор назначен за закрытыми дверями, без пресс-конференции по итогам.
"Сегодня, вероятно, будет самый тяжелый день за последние 11 дней для меня и один из тяжелейших для Сербии. Через час начинается эта встреча. Знаю, предполагаю, с чем они приехали, поэтому вам это и говорю. Ночами из-за этого не сплю, не знаю, вскрикивал бы от мучения, плакал бы, без какой-либо нашей вины. В итоге все, что могу вам сказать, - будем искать способ и сможем сохранить Сербию, не отдадим ее никому", - заявил Вучич под аплодисменты тысяч собравшихся сторонников СПП.
"Горжусь тем, что Сербия за эти годы показала, что она - независимое и свободное, суверенное государство, которое самостоятельно принимает решения. Мы - единственная страна в Европе, которая принимает решения не так, как приказано, потому что уважаем свой народ, своих граждан и свои интересы... Я верен Сербии, своему народу и не хочу стать моральной проституткой и быть хорошим для всех", - подчеркнул сербский лидер, добавив, что гордится такой политикой Белграда.
По его словам, те его политические оппоненты, которые выступают за признание независимости Косово, вступление в НАТО и введение санкций против России и те, кто напротив, "представляются великими патриотами", в случае прихода к власти будут проводить одинаковую политику, "которая будет продиктована извне".