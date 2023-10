https://ria.ru/20231021/yazyk-1904246471.html

Путин сделал ставку на секретное оружие из 33 букв

2023-10-21T08:00

украина

владимир путин

россия

аналитика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904254502_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_26800855b9cf109e9015064e198d00a5.jpg

Жена пока еще президента пока еще Украины Зеленского вчера сообщила о встрече с представителями интернет-гиганта Google, где она поставила им ультиматум: по мнению жены Зеленского (оказывается, есть такой официальный статус), Google обязан срочно "отсоединить" Украину от географической принадлежности к СНГ и отражать принадлежность Крыма Украине для всех пользователей поисковика (сейчас для пользователей из России Крым — наш, а, к примеру, для европейцев — спорная территория). А главное — Google должен "дерусифицировать" поисковую выдачу в Google и рекомендации на YouTube для жителей Украины (сейчас поисковик учитывает предпочтения пользователя и ориентируется на язык поиска контента) и выдавать результаты пользователям исключительно на украинском языке или английском.Можно, конечно, повертеть пальцем у виска, но требования жены Зеленского Google, скорее всего, удовлетворит. Характерный момент: не так давно Google сменил свой корпоративный девиз "Не будь злым" (Don’t be evil) на фразу "Делай правильные вещи" (Do the right thing). То есть делать зло можно, если это правильная вещь. Борьба с русским языком — вещь правильная.Дело в том, что Запад, который объявил России неприкрытую войну, хочет уничтожить нас не только на поле боя или в экономике, но и на культурно-духовном фронте. И тут есть нечто, что больше всего не дает Западу покоя, бесит и страшит.Это русский язык.На первый взгляд, такая совершенно мирная вещь, как русский язык, воспринимается западными элитами как серьезнейшая угроза и как наше секретное оружие, препятствующее культурному доминированию Запада.С русским языком Запад борется давно — остервенело и последовательно. Вспомним оголтелую атаку на русский в Прибалтике, недавние инициативы в Молдавии и, конечно, войну с великим и могучим на Украине, где западные интересанты хотят максимально увеличить разлом между двумя народами, изолировав украинцев от русскоязычного информационного поля.Радует, что руководство нашей страны, специалисты и обычные граждане понимают жизненную важность распространения и укрепления влияния и значимости в мире русского языка. Увеличивается количество и качество мероприятий, программ и организаций, продвигающих наш язык.Совсем недавно на заседании Совета лидеров СНГ в Бишкеке президент Владимир Путин заявил, что в Сочи будет создана Международная организация по русскому языку, которой предстоит заняться его популяризацией в мире. Основная цель организации — "продвижение русского языка как важнейшего консолидирующего элемента всего постсоветского пространства и средства межнационального общения".В начале октября в Стамбуле с успехом прошла Международная неделя русского языка "Восток — Запад", в которой приняли участие преподаватели русского языка как иностранного и руководители кафедр/отделений русского языка из более чем 20 стран мира.Недавно в Москве был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством народной власти по образованию Боливарианской Республики Венесуэла, который предусматривает углубление сотрудничества между нашими странами в сфере образования и изучения русского языка.Ранее сообщалось, что в Урумчи (Китайская Народная Республика) также начал работу Центр открытого образования на русском языке.А на Кубе высадился десант волонтеров образовательно-просветительской программы Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина "Послы русского языка в мире", направленной на популяризацию и изучение русского языка школьниками и студентами.Но все эти инициативы можно смело умножать на сто и тысячу, потому что, к сожалению, русский язык в мире на данный момент "сжимается".Да, на русском говорят более 258 миллионов человек. Да, русский — самый распространенный славянский язык и самый распространенный родной язык в Европе, самый географически распространенный язык Евразии, седьмой по распространенности в мире по числу носителей языка и восьмой по общему числу носителей.Но в то же время, к примеру, за последние 30 лет доля обучающихся на русском языке в странах постсоветского пространства (без учета России), сократилась до 19 процентов — вдвое по сравнению с 1990-1991 учебным годом. Доходит до того, что хуже всего с русским не только в Литве и той же Украине, но и во вроде как дружественной Туркмении и даже в суперсоюзнической Армении.Это означает, что в национальных приоритетах мирная экспансия русского языка должна стоять на одном из первых мест, потому что, цитируя нашего президента, "в рамках многополярного мира мы должны строить свой полюс притяжения. И его языком является именно русский".И очень хочется, чтобы первыми словами, которые будут учить жители нашего будущего большого русскоязычного мира, были слова "мир", "справедливость" и "победа".

