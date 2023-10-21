https://ria.ru/20231021/vzryvy-1904428654.html

Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе - РИА Новости, 21.10.2023

Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

Взрывы прогремели в украинском Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T22:28

2023-10-21T22:28

2023-10-21T22:28

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в украинском Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области воздушная тревога была объявлена в 22.11 (совпадает с мск). "Харьков слышит взрывы", - написал Терехов в своем Telegram-канале. Более подробная информация пока не приводится. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

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в мире, харьков, харьковская область, вооруженные силы рф