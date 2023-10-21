https://ria.ru/20231021/vzryvy-1904428654.html
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе - РИА Новости, 21.10.2023
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
Взрывы прогремели в украинском Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T22:28
2023-10-21T22:28
2023-10-21T22:28
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
харьковская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896682970_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_fb8838843bbe95c49ac3d8aff29e0ada.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в украинском Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области воздушная тревога была объявлена в 22.11 (совпадает с мск). "Харьков слышит взрывы", - написал Терехов в своем Telegram-канале. Более подробная информация пока не приводится. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
харьков
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896682970_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_7d694c6d1c6cebcdac5c6cac91b18f17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
Мэр Харькова Терехов: в Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги