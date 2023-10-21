https://ria.ru/20231021/vystavka-1904355158.html

Губернатор Челябинской области посетил выставку региона в ГУМе

Губернатор Челябинской области посетил выставку региона в ГУМе - РИА Новости, 21.10.2023

Губернатор Челябинской области посетил выставку региона в ГУМе

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил экспозицию "Прикоснись к Челябинской области в ГУМе" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T15:28

2023-10-21T15:28

2023-10-21T18:11

челябинская область

челябинская область

москва

московская область (подмосковье)

алексей текслер

гум

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил экспозицию "Прикоснись к Челябинской области в ГУМе" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. В 2024 году Челябинская область отмечает свое 90-летие, и приглашает всех желающих познакомиться с ее достопримечательностями в центре Москвы. Выставка начала свою работу 12 октября и открыта для свободного посещения. На экспозиции можно ознакомиться с туристическим, природным и промышленным потенциалом Челябинской области через интерактивные стенды, исторические арт-объекты и инсталляции с изображением ключевых точек притяжения региона. "Главная цель этой выставки – продвижение Челябинской области. Место выбрано не случайно, ведь ГУМ посещает огромное количество людей - это жители Москвы, Подмосковья, гости столицы. На выставке представлены современные инсталляции, с помощью которых можно узнать больше о регионе, заинтересоваться и приехать к нам, чтобы посмотреть все вживую. Здесь можно в прямом смысле прикоснуться к Челябинской области, потрогать камни и часть нашего метеорита. Мы всех с огромным удовольствием ждем в Челябинской области, для этого мы развиваем туристический потенциал нашего региона", - сказал журналистам Текслер. Экспозиция будет открыта до 7 ноября. В дни выставки для посетителей также будет работать специальное меню в Bosco Cafe, которое разработано совместно с шеф-поварами Челябинска. Меню представлено традиционными блюдами уральской кухни в современном исполнении с использованием локальных ингредиентов. Как отметили организаторы мероприятия, каждый год Южный Урал открывают для себя миллионы российских туристов, которых ждут национальные парки и природные тропы, целебные воды озер, впечатляющие площадки промышленных предприятий и увлекательные памятники культуры, истории и археологии. Каждый гость региона сможет подобрать для себя идеальный формат отдыха, будь то активный туризм, познавательные экскурсии или просто общение с природой. "Выставка потрясающая, огромное спасибо Алексею Леонидовичу (Текслеру - ред.) и всей команде за то, что организовали экспозицию в самом центре Москвы. Эта выставка будет познавательной абсолютно для всех посетителей ГУМа – здесь можно посмотреть стенды и узнать много нового о Челябинской области", - отметил олимпийский чемпион Юрий Борзаковский. После посещения экспозиции в ГУМе жители и гости Москвы смогут продолжить свое знакомство с Челябинской областью на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, которая начнет свою работу 4 ноября.

https://ria.ru/20230926/raboty-1898746456.html

https://ria.ru/20231012/sotrudnichestvo-1902329540.html

https://ria.ru/20230929/chelyabinsk-1899478910.html

челябинская область

москва

московская область (подмосковье)

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