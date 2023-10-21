Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Челябинской области посетил выставку региона в ГУМе - РИА Новости, 21.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Челябинская область
Челябинская область
 
15:28 21.10.2023 (обновлено: 18:11 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/vystavka-1904355158.html
Губернатор Челябинской области посетил выставку региона в ГУМе
Губернатор Челябинской области посетил выставку региона в ГУМе - РИА Новости, 21.10.2023
Губернатор Челябинской области посетил выставку региона в ГУМе
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил экспозицию "Прикоснись к Челябинской области в ГУМе" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T15:28
2023-10-21T18:11
челябинская область
челябинская область
москва
московская область (подмосковье)
алексей текслер
гум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904393104_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9b79d6dafd0710105d1b36403c08ed88.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил экспозицию "Прикоснись к Челябинской области в ГУМе" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. В 2024 году Челябинская область отмечает свое 90-летие, и приглашает всех желающих познакомиться с ее достопримечательностями в центре Москвы. Выставка начала свою работу 12 октября и открыта для свободного посещения. На экспозиции можно ознакомиться с туристическим, природным и промышленным потенциалом Челябинской области через интерактивные стенды, исторические арт-объекты и инсталляции с изображением ключевых точек притяжения региона. "Главная цель этой выставки – продвижение Челябинской области. Место выбрано не случайно, ведь ГУМ посещает огромное количество людей - это жители Москвы, Подмосковья, гости столицы. На выставке представлены современные инсталляции, с помощью которых можно узнать больше о регионе, заинтересоваться и приехать к нам, чтобы посмотреть все вживую. Здесь можно в прямом смысле прикоснуться к Челябинской области, потрогать камни и часть нашего метеорита. Мы всех с огромным удовольствием ждем в Челябинской области, для этого мы развиваем туристический потенциал нашего региона", - сказал журналистам Текслер. Экспозиция будет открыта до 7 ноября. В дни выставки для посетителей также будет работать специальное меню в Bosco Cafe, которое разработано совместно с шеф-поварами Челябинска. Меню представлено традиционными блюдами уральской кухни в современном исполнении с использованием локальных ингредиентов. Как отметили организаторы мероприятия, каждый год Южный Урал открывают для себя миллионы российских туристов, которых ждут национальные парки и природные тропы, целебные воды озер, впечатляющие площадки промышленных предприятий и увлекательные памятники культуры, истории и археологии. Каждый гость региона сможет подобрать для себя идеальный формат отдыха, будь то активный туризм, познавательные экскурсии или просто общение с природой. "Выставка потрясающая, огромное спасибо Алексею Леонидовичу (Текслеру - ред.) и всей команде за то, что организовали экспозицию в самом центре Москвы. Эта выставка будет познавательной абсолютно для всех посетителей ГУМа – здесь можно посмотреть стенды и узнать много нового о Челябинской области", - отметил олимпийский чемпион Юрий Борзаковский. После посещения экспозиции в ГУМе жители и гости Москвы смогут продолжить свое знакомство с Челябинской областью на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, которая начнет свою работу 4 ноября.
https://ria.ru/20230926/raboty-1898746456.html
https://ria.ru/20231012/sotrudnichestvo-1902329540.html
https://ria.ru/20230929/chelyabinsk-1899478910.html
челябинская область
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904393104_128:0:879:563_1920x0_80_0_0_a1ae57ddfa986b2dfd816fc35026218f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
челябинская область, москва, московская область (подмосковье), алексей текслер, гум
Челябинская область, Челябинская область, Москва, Московская область (Подмосковье), Алексей Текслер, ГУМ
Губернатор Челябинской области посетил выставку региона в ГУМе

Губернатор Челябинской области посетил выставку региона в ГУМе

© Фото пресс-службы правительства Челябинской областиГубернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил экспозицию "Прикоснись к Челябинской области в ГУМе" в Москве
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил экспозицию Прикоснись к Челябинской области в ГУМе в Москве
© Фото пресс-службы правительства Челябинской области
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил экспозицию "Прикоснись к Челябинской области в ГУМе" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил экспозицию "Прикоснись к Челябинской области в ГУМе" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
В 2024 году Челябинская область отмечает свое 90-летие, и приглашает всех желающих познакомиться с ее достопримечательностями в центре Москвы.
Города России. Челябинск - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
В Челябинской области выполнили уже 80 процентов дорожных работ в 2023 году
26 сентября, 15:20
Выставка начала свою работу 12 октября и открыта для свободного посещения. На экспозиции можно ознакомиться с туристическим, природным и промышленным потенциалом Челябинской области через интерактивные стенды, исторические арт-объекты и инсталляции с изображением ключевых точек притяжения региона.
"Главная цель этой выставки – продвижение Челябинской области. Место выбрано не случайно, ведь ГУМ посещает огромное количество людей - это жители Москвы, Подмосковья, гости столицы. На выставке представлены современные инсталляции, с помощью которых можно узнать больше о регионе, заинтересоваться и приехать к нам, чтобы посмотреть все вживую. Здесь можно в прямом смысле прикоснуться к Челябинской области, потрогать камни и часть нашего метеорита. Мы всех с огромным удовольствием ждем в Челябинской области, для этого мы развиваем туристический потенциал нашего региона", - сказал журналистам Текслер.
Экспозиция будет открыта до 7 ноября. В дни выставки для посетителей также будет работать специальное меню в Bosco Cafe, которое разработано совместно с шеф-поварами Челябинска. Меню представлено традиционными блюдами уральской кухни в современном исполнении с использованием локальных ингредиентов.
Города России. Челябинск - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Челябинская область предложила Белоруссии расширять сотрудничество
12 октября, 17:33
Как отметили организаторы мероприятия, каждый год Южный Урал открывают для себя миллионы российских туристов, которых ждут национальные парки и природные тропы, целебные воды озер, впечатляющие площадки промышленных предприятий и увлекательные памятники культуры, истории и археологии. Каждый гость региона сможет подобрать для себя идеальный формат отдыха, будь то активный туризм, познавательные экскурсии или просто общение с природой.
"Выставка потрясающая, огромное спасибо Алексею Леонидовичу (Текслеру - ред.) и всей команде за то, что организовали экспозицию в самом центре Москвы. Эта выставка будет познавательной абсолютно для всех посетителей ГУМа – здесь можно посмотреть стенды и узнать много нового о Челябинской области", - отметил олимпийский чемпион Юрий Борзаковский.
После посещения экспозиции в ГУМе жители и гости Москвы смогут продолжить свое знакомство с Челябинской областью на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, которая начнет свою работу 4 ноября.
Города России. Челябинск - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Челябинская область продолжает строительство объектов агрокомплекса
29 сентября, 15:37
 
Челябинская областьЧелябинская областьМоскваМосковская область (Подмосковье)Алексей ТекслерГУМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала