Рейтинг@Mail.ru
Пережившая нападение ХАМАС американка хочет вернуться в Израиль - РИА Новости, 21.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/usa-1904309470.html
Пережившая нападение ХАМАС американка хочет вернуться в Израиль
Пережившая нападение ХАМАС американка хочет вернуться в Израиль - РИА Новости, 21.10.2023
Пережившая нападение ХАМАС американка хочет вернуться в Израиль
Американка Натали Санандаджи, пережившая нападение боевиков ХАМАС на фестивале электронной музыки в Израиле, заявила, что не чувствует себя в безопасности в США РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T10:46
2023-10-21T10:46
в мире
израиль
сша
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904251071_42:0:3683:2048_1920x0_80_0_0_99a2fc6f87734f4be4635e05ae61b19c.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Американка Натали Санандаджи, пережившая нападение боевиков ХАМАС на фестивале электронной музыки в Израиле, заявила, что не чувствует себя в безопасности в США из-за участившихся актов антисемитизма, сообщает газета New York Post. "Многие люди спрашивали, боюсь ли я возвращаться в Израиль после всего, что произошло, и мой честный ответ таков... сейчас больше, чем когда-либо, я хочу переехать в Израиль. Несмотря на все происходящее, я чувствую себя там в большей безопасности, чем сейчас в США", - сказала Санандаджи в интервью изданию. По словам женщины, она думала, что худшее позади после того, как пережила нападение и вернулась в США, но последовавший за этим "натиск антисемитизма пугает её". Она отметила, что некоторые из её друзей начали скрывать свое еврейское происхождение из-за страха подвергнуться нападению. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
https://ria.ru/20231021/mechi-1904199969.html
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904251071_688:0:3419:2048_1920x0_80_0_0_8f83d0419f253b9d04313c5f6a1edff6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Пережившая нападение ХАМАС американка хочет вернуться в Израиль

NYP: американка не чувствует себя в безопасности в США из-за антисемитизма

© РИА НовостиДемонстранты в центре Вашингтона с призывом о прекращении огня в секторе Газа
Демонстранты в центре Вашингтона с призывом о прекращении огня в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости
Демонстранты в центре Вашингтона с призывом о прекращении огня в секторе Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Американка Натали Санандаджи, пережившая нападение боевиков ХАМАС на фестивале электронной музыки в Израиле, заявила, что не чувствует себя в безопасности в США из-за участившихся актов антисемитизма, сообщает газета New York Post.
«
"Многие люди спрашивали, боюсь ли я возвращаться в Израиль после всего, что произошло, и мой честный ответ таков... сейчас больше, чем когда-либо, я хочу переехать в Израиль. Несмотря на все происходящее, я чувствую себя там в большей безопасности, чем сейчас в США", - сказала Санандаджи в интервью изданию.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
20 октября, 08:00
По словам женщины, она думала, что худшее позади после того, как пережила нападение и вернулась в США, но последовавший за этим "натиск антисемитизма пугает её".
Она отметила, что некоторые из её друзей начали скрывать свое еврейское происхождение из-за страха подвергнуться нападению.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
13 октября, 08:00
Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
"Хуже, чем в 93-м". Какие сюрпризы готовит ХАМАС для израильской армии
Вчера, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреИзраильСШАХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала