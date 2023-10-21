https://ria.ru/20231021/usa-1904309470.html

Пережившая нападение ХАМАС американка хочет вернуться в Израиль

Пережившая нападение ХАМАС американка хочет вернуться в Израиль - РИА Новости, 21.10.2023

Пережившая нападение ХАМАС американка хочет вернуться в Израиль

Американка Натали Санандаджи, пережившая нападение боевиков ХАМАС на фестивале электронной музыки в Израиле, заявила, что не чувствует себя в безопасности в США РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T10:46

2023-10-21T10:46

2023-10-21T10:46

в мире

израиль

сша

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Американка Натали Санандаджи, пережившая нападение боевиков ХАМАС на фестивале электронной музыки в Израиле, заявила, что не чувствует себя в безопасности в США из-за участившихся актов антисемитизма, сообщает газета New York Post. "Многие люди спрашивали, боюсь ли я возвращаться в Израиль после всего, что произошло, и мой честный ответ таков... сейчас больше, чем когда-либо, я хочу переехать в Израиль. Несмотря на все происходящее, я чувствую себя там в большей безопасности, чем сейчас в США", - сказала Санандаджи в интервью изданию. По словам женщины, она думала, что худшее позади после того, как пережила нападение и вернулась в США, но последовавший за этим "натиск антисемитизма пугает её". Она отметила, что некоторые из её друзей начали скрывать свое еврейское происхождение из-за страха подвергнуться нападению. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

https://ria.ru/20231021/mechi-1904199969.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году