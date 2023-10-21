Такого еще не видели. Выступление Зеленского вызвало шок в Сети
© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что при активной поддержке Киев "добьется успехов на фронте".
"Нужно отказаться от финансирования Украины — это отмывание денег для политиков!" — написал один из комментаторов.
"Мир должен восторжествовать", — отметил другой.
"США выступают за терроризм и агрессию. Их интересуют только деньги. Люди и жизни их не интересуют. Очнитесь, подумайте о своем народе и договоритесь наконец о мире", — заявил третий.
"Хватит финансировать Украину", — призвал еще один пользователь.
"Такой наглости еще не видели", — заключили читатели.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По его словам, за все это время санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек.
"Такой наглости еще не видели", — заключили читатели.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По его словам, за все это время санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек.