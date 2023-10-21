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Такого еще не видели. Выступление Зеленского вызвало шок в Сети - РИА Новости, 21.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:06 21.10.2023 (обновлено: 12:53 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/ukraina-1904299563.html
Такого еще не видели. Выступление Зеленского вызвало шок в Сети
Такого еще не видели. Выступление Зеленского вызвало шок в Сети - РИА Новости, 21.10.2023
Такого еще не видели. Выступление Зеленского вызвало шок в Сети
Пользователи соцсети X раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что при активной поддержке Киев "добьется успехов на фронте". РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T09:06
2023-10-21T12:53
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
европа
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что при активной поддержке Киев "добьется успехов на фронте". "Нужно отказаться от финансирования Украины — это отмывание денег для политиков!" — написал один из комментаторов. "Мир должен восторжествовать", — отметил другой."США выступают за терроризм и агрессию. Их интересуют только деньги. Люди и жизни их не интересуют. Очнитесь, подумайте о своем народе и договоритесь наконец о мире", — заявил третий. "Хватит финансировать Украину", — призвал еще один пользователь."Такой наглости еще не видели", — заключили читатели.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По его словам, за все это время санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек.
https://ria.ru/20231021/ukraina-1904312905.html
https://ria.ru/20231021/ukraina-1904326364.html
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в мире, владимир зеленский, украина, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Европа

Такого еще не видели. Выступление Зеленского вызвало шок в Сети

© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что при активной поддержке Киев "добьется успехов на фронте".
"Нужно отказаться от финансирования Украины — это отмывание денег для политиков!" — написал один из комментаторов.
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Разрушительные удары. В ВСУ раскрыли, что Россия устроила на фронте
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"Мир должен восторжествовать", — отметил другой.
"США выступают за терроризм и агрессию. Их интересуют только деньги. Люди и жизни их не интересуют. Очнитесь, подумайте о своем народе и договоритесь наконец о мире", — заявил третий.
"Хватит финансировать Украину", — призвал еще один пользователь.

"Такой наглости еще не видели", — заключили читатели.

ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По его словам, за все это время санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаЕвропа
 
 
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