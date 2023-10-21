https://ria.ru/20231021/ukraina-1904299563.html

Такого еще не видели. Выступление Зеленского вызвало шок в Сети

Такого еще не видели. Выступление Зеленского вызвало шок в Сети - РИА Новости, 21.10.2023

Такого еще не видели. Выступление Зеленского вызвало шок в Сети

Пользователи соцсети X раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что при активной поддержке Киев "добьется успехов на фронте". РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T09:06

2023-10-21T09:06

2023-10-21T12:53

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что при активной поддержке Киев "добьется успехов на фронте". "Нужно отказаться от финансирования Украины — это отмывание денег для политиков!" — написал один из комментаторов. "Мир должен восторжествовать", — отметил другой."США выступают за терроризм и агрессию. Их интересуют только деньги. Люди и жизни их не интересуют. Очнитесь, подумайте о своем народе и договоритесь наконец о мире", — заявил третий. "Хватит финансировать Украину", — призвал еще один пользователь."Такой наглости еще не видели", — заключили читатели.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По его словам, за все это время санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек.

https://ria.ru/20231021/ukraina-1904312905.html

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украина

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в мире, владимир зеленский, украина, европа