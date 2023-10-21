https://ria.ru/20231021/uchet-1904279391.html

В Москве компания поставила приборы учета электроэнергии на речные причалы

В Москве компания поставила приборы учета электроэнергии на речные причалы - РИА Новости, 21.10.2023

В Москве компания поставила приборы учета электроэнергии на речные причалы

Компания из Москвы "Связь инжиниринг М" организовала поставку более двадцати приборов учета энергоресурсов в процессе реализации технологического присоединения... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T09:19

2023-10-21T09:19

2023-10-21T09:19

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904276591_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5f650bf87561453ff89001db26d3c60b.jpg

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Компания из Москвы "Связь инжиниринг М" организовала поставку более двадцати приборов учета энергоресурсов в процессе реализации технологического присоединения речных плавучих причалов столицы к электросетям, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он отметил, что в отраслях строительства, соцсферы и дорожного сегмента в данное время промышленники столицы активно применяют свои инновационные решения и наработки. Продукцию из Москвы поставляют по всей территории РФ, в том числе по столице и Московской области."Например, компания, которая специализируется на производстве автоматизированных систем коммерческого учета энергоресурсов, поставила 24 интеллектуальных счетчика для оснащения речных причалов. Они позволяют консолидировать показания с прибора учета энергоресурсов и автоматизировано передавать информацию в сетевую компанию", – цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.Там уточнили, что электросуда заряжают посредством электрической энергии от станций, которые установлены на причалах. Они подключены к электросетям, для того чтобы в том числе дать сетевой компании возможность производства расчетов электропотребления водного транспорта.В июне текущего года на территории Москвы был запущен новый вид транспорта для пассажиров – электросуда, которые работают круглый год и двигаются по маршруту "Киевский – Сердце Столицы", а в конце сентября был открыт еще один маршрут "ЗИЛ – Печатники"."Мы рады, что наша компания помогла в реализации такого важного инновационного проекта – обустройство причалов электрических судов, которые не только экологичны, но и практичны для жителей столицы. Надеемся в будущем стать частью ряда подобных проектов", – заявил гендиректор предприятия Петр Асаченков.В Москве активными темпами развивается производство. В городе работают свыше 4000 промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно здесь открываются новые предприятия различного масштаба – до 40-50 средних и крупных и порядка ста малых.На городских предприятиях изготавливают широкий ассортимент товаров – это обувь, одежда, косметика, предметы мебели и декора, медпрепараты и оборудование, сложная техника и прочее.В Москве созданы необходимые условия, которые позволяют крупным, малым и средним предприятиям комфортно развиваться. Промышленные площадки размещаются в Москве, что открывает доступ для инвесторов к крупным площадкам сбыта, большому перечню системной поддержки столицы и современной инфраструктуре. На сегодняшний день компании могут использовать свыше 20 мер поддержки, в числе которых присутствуют субсидии и целевые займы. Также был разработан ряд актикризисных инструментов.

https://ria.ru/20231013/proizvoditel-1902510441.html

https://ria.ru/20231020/moskva-1904102176.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

москва, владислав овчинский