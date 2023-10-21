https://ria.ru/20231021/ucheniya-1904306120.html

В Севастополе проходят учения с применением реактивных бомбометов

В Севастополе проходят учения с применением реактивных бомбометов - РИА Новости, 21.10.2023

В Севастополе проходят учения с применением реактивных бомбометов

Черноморский флот утром в субботу проводит учения с применением реактивных бомбометов на входе в бухту Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T10:23

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2023-10-21T10:23

севастополь

безопасность

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Черноморский флот утром в субботу проводит учения с применением реактивных бомбометов на входе в бухту Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Ориентировочно до 10.00 в районе Северного и Южного молов Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбометов", - написал Развожаев. По его словам, в городе всё спокойно.

https://ria.ru/20231019/raketa-1903956699.html

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севастополь, безопасность, михаил развожаев, россия