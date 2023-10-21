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В Севастополе проходят учения с применением реактивных бомбометов - РИА Новости, 21.10.2023
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10:23 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/ucheniya-1904306120.html
В Севастополе проходят учения с применением реактивных бомбометов
В Севастополе проходят учения с применением реактивных бомбометов - РИА Новости, 21.10.2023
В Севастополе проходят учения с применением реактивных бомбометов
Черноморский флот утром в субботу проводит учения с применением реактивных бомбометов на входе в бухту Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T10:23
2023-10-21T10:23
севастополь
безопасность
михаил развожаев
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Черноморский флот утром в субботу проводит учения с применением реактивных бомбометов на входе в бухту Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Ориентировочно до 10.00 в районе Северного и Южного молов Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбометов", - написал Развожаев. По его словам, в городе всё спокойно.
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севастополь, безопасность, михаил развожаев, россия
Севастополь, Безопасность, Михаил Развожаев, Россия
В Севастополе проходят учения с применением реактивных бомбометов

Развожаев: в Севастополе проходят учения ЧФ с применением реактивных бомбометов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПротиводиверсионный катер Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте
Противодиверсионный катер Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Противодиверсионный катер Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Черноморский флот утром в субботу проводит учения с применением реактивных бомбометов на входе в бухту Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"Ориентировочно до 10.00 в районе Северного и Южного молов Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбометов", - написал Развожаев.
По его словам, в городе всё спокойно.
В Севастополе - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Развожаев: ракета, атаковавшая штаб ЧФ в Севастополе, была французской
19 октября, 22:29
 
СевастопольБезопасностьМихаил РазвожаевРоссия
 
 
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