https://ria.ru/20231021/tagil-1904333309.html

Более 20 тысяч жителей Нижнего Тагила остались без газа из-за аварии

Более 20 тысяч жителей Нижнего Тагила остались без газа из-за аварии - РИА Новости, 21.10.2023

Более 20 тысяч жителей Нижнего Тагила остались без газа из-за аварии

Порядка 20 тысяч человек в Нижнем Тагиле остались без газа из-за повреждения газопровода во время земляных работ, сообщает региональная прокуратура в... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T13:09

2023-10-21T13:09

2023-10-21T13:31

происшествия

нижний тагил

жкх

общество

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Порядка 20 тысяч человек в Нижнем Тагиле остались без газа из-за повреждения газопровода во время земляных работ, сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале. "Сегодня, 21 октября около 10.55 (8.55 мск) при проведении земляных работ на пересечении улицы Октябрьской революции и проспекта Ленина в городе Нижний Тагил произошло повреждение газопровода высокого давления. В настоящее время отсутствует газоснабжение в 253 многоквартирных домах в центральной части города. В указанных домах проживают порядка 20 тысяч граждан", - говорится в сообщении. Прокуратура даст правовую оценку соблюдению законодательства о бесперебойном снабжении граждан коммунальными ресурсами, а также соблюдению законодательства при проведении земляных работ.

https://ria.ru/20231021/stv-1904313465.html

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происшествия, нижний тагил, жкх, общество, россия