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Более 20 тысяч жителей Нижнего Тагила остались без газа из-за аварии
Более 20 тысяч жителей Нижнего Тагила остались без газа из-за аварии - РИА Новости, 21.10.2023
Более 20 тысяч жителей Нижнего Тагила остались без газа из-за аварии
Порядка 20 тысяч человек в Нижнем Тагиле остались без газа из-за повреждения газопровода во время земляных работ, сообщает региональная прокуратура в... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T13:09
2023-10-21T13:09
2023-10-21T13:31
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Порядка 20 тысяч человек в Нижнем Тагиле остались без газа из-за повреждения газопровода во время земляных работ, сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале. "Сегодня, 21 октября около 10.55 (8.55 мск) при проведении земляных работ на пересечении улицы Октябрьской революции и проспекта Ленина в городе Нижний Тагил произошло повреждение газопровода высокого давления. В настоящее время отсутствует газоснабжение в 253 многоквартирных домах в центральной части города. В указанных домах проживают порядка 20 тысяч граждан", - говорится в сообщении. Прокуратура даст правовую оценку соблюдению законодательства о бесперебойном снабжении граждан коммунальными ресурсами, а также соблюдению законодательства при проведении земляных работ.
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происшествия, нижний тагил, жкх, общество, россия
Происшествия, Нижний Тагил, ЖКХ, Общество, Россия
Более 20 тысяч жителей Нижнего Тагила остались без газа из-за аварии
Прокуратура: в Нижнем Тагиле 20 тысяч жителей остались без газа из-за аварии