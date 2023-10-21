https://ria.ru/20231021/ssha-1904381273.html

Эксперт объяснил, зачем США создание временного правительства в Газе

Эксперт объяснил, зачем США создание временного правительства в Газе - РИА Новости, 21.10.2023

Эксперт объяснил, зачем США создание временного правительства в Газе

США выступают в роли квази-медиатора в палестино-израильском конфликте, инициативу Вашингтона о создании временного правительства в секторе Газа можно только... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T17:14

2023-10-21T17:14

2023-10-21T17:15

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. США выступают в роли квази-медиатора в палестино-израильском конфликте, инициативу Вашингтона о создании временного правительства в секторе Газа можно только приветствовать, но если это не очередная уловка, заявил в субботу РИА Новости международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что США и Израиль обсуждают возможность создания в секторе Газа временного правительства при поддержке ООН и участии арабских стран. "Америка на такой негативной повестке выступает квази-медиатором, миротворцем-регулятором", - сказал Мартынов. Он добавил, что если инициатива США и Израиля о формировании в секторе Газа временного правительства является "первым и решительным шагом к резолюции №181 о создании Еврейского государства, то такую инициативу можно только приветствовать". "Если речь опять об уловках, чтобы вывернуть смыслы и не выполнять эту резолюцию, значит, это шаг в другом направлении - это шаг для того, чтобы на Ближнем Востоке опять вспыхнула война", - отметил эксперт. По мнению Мартынова, если бы резолюция №181 была вовремя выполнена, то на Ближнем Вочтоке был бы "прочный мир и не было бы никаких конфликтов", а Израиль давно бы стал "ближневосточной Швейцарией и забыл бы, что такое война". "Но Вашингтону нужна здесь война. Поэтому здесь война", - указал он. Зачем США нужна роль медиатора? "Разморозка" палестино-израильского конфликта, которую спровоцировал Вашингтон - попытка войти в президентские выборы в США, которые пройдут в 2024 году, - полагает Мартынов. По мнению эксперта, президентская кампания нынешнего лидера США Джо Байдена начнется "на волне ближневосточного урегулирования". "На внутренней повестке Байден заходить не может, на внешней повестке украинский кейс не оправдал надежд: и очень дорого обходится, и эффект не тот, и русские никак не ломаются, хотя в этом и была идея. Что у них из консервов есть? Ближний Восток", - отметил он. Отличие позиции России и КНР от Запада Если смотреть шире на палестино-израильский конфликт, то интересно контрастируют между собой заявления Байдена и его администрации с тем, что транслируют президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, отметил эксперт. Он подчеркнул, что позиция России по палестино-израильскому вопросу на протяжении многих десятилетий никогда не менялась. "Американцы и стоящая за ними группа западных стран предлагают военную повестку и чуть ли ни третью мировую для того, чтобы окончательно разобраться в том, чьи в доме тапки и кто в доме главный. Ну и ничего, что половина мира сгорит! Главное, что мы разберемся и защитим наши идеалы демократию", - заключил Мартынов. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Согласно данным минздрава Палестины, Число погибших в секторе Газа в результате израильских ударов возросло до 4385, 1 756 из них - дети. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231021/gaza-1904287565.html

https://ria.ru/20231021/ukraina-1904319564.html

https://ria.ru/20231021/elektorat-1904288919.html

https://radiosputnik.ria.ru/20231020/palestina-1904124406.html

https://ria.ru/20231021/iz-1904371957.html

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