https://ria.ru/20231021/spetsoperatsiya-1904420529.html

В Ростовской области изготовили первую партию печек-щепочниц для СВО

В Ростовской области изготовили первую партию печек-щепочниц для СВО - РИА Новости, 21.10.2023

В Ростовской области изготовили первую партию печек-щепочниц для СВО

Волонтёры Центра развития добровольчества города Батайска в Ростовской области изготовили первую партию печек-щепочниц, которые вскоре направятся для бойцов на... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T21:04

2023-10-21T21:04

2023-10-21T21:04

надежные люди

ростовская область

батайск

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БАТАЙСК (Ростовская область), 21 окт - РИА Новости. Волонтёры Центра развития добровольчества города Батайска в Ростовской области изготовили первую партию печек-щепочниц, которые вскоре направятся для бойцов на передовой в зоне проведения спецоперации, рассказала РИА Новости руководитель центра Кристина Середа. "С наступлением холодов мы для наших защитников собираем печки-щепочницы, которые лёгкие, мобильные и помогут нашим бойцам не только согреться, но и приготовить пищу. Мы сейчас их собираем, чтобы было удобно, а буквально на следующей неделе первую партию уже отвезут", - рассказала Середа. По ее словам, волонтеры центра будут делать все, чтобы с наступлением холодов у каждого военнослужащего на передовой была своя печка. В первой партии, которая отправится в зону спецоперации, будет 90 печек-щепочниц, всего же волонтеры центра изготовят 300 таких печек. Но при наличии необходимого материала изготовить можно будет гораздо больше таких устройств, рассказали в Центре развития добровольчества. Как отметила руководитель центра, эти печки очень практичные и мобильные: они не занимают много места, их можно легко разобрать, они помещаются даже в кармане. "Очень хочется надеяться, что наш труд, сделанный с любовью, с любовью ребят, молодёжи, согреет в трудную минуту не только своим теплом, но и даже осознанием того, что это сделали для них ребята", - сказала Середа.

https://ria.ru/20231020/gumpomosch-1904181991.html

https://ria.ru/20231021/gruzy-1904362122.html

ростовская область

батайск

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ростовская область, батайск