Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области изготовили первую партию печек-щепочниц для СВО - РИА Новости, 21.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
21:04 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/spetsoperatsiya-1904420529.html
В Ростовской области изготовили первую партию печек-щепочниц для СВО
В Ростовской области изготовили первую партию печек-щепочниц для СВО - РИА Новости, 21.10.2023
В Ростовской области изготовили первую партию печек-щепочниц для СВО
Волонтёры Центра развития добровольчества города Батайска в Ростовской области изготовили первую партию печек-щепочниц, которые вскоре направятся для бойцов на... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T21:04
2023-10-21T21:04
надежные люди
ростовская область
батайск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904418242_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2c55b208f6cd5891b8bec9e1b66eaeea.jpg
БАТАЙСК (Ростовская область), 21 окт - РИА Новости. Волонтёры Центра развития добровольчества города Батайска в Ростовской области изготовили первую партию печек-щепочниц, которые вскоре направятся для бойцов на передовой в зоне проведения спецоперации, рассказала РИА Новости руководитель центра Кристина Середа. "С наступлением холодов мы для наших защитников собираем печки-щепочницы, которые лёгкие, мобильные и помогут нашим бойцам не только согреться, но и приготовить пищу. Мы сейчас их собираем, чтобы было удобно, а буквально на следующей неделе первую партию уже отвезут", - рассказала Середа. По ее словам, волонтеры центра будут делать все, чтобы с наступлением холодов у каждого военнослужащего на передовой была своя печка. В первой партии, которая отправится в зону спецоперации, будет 90 печек-щепочниц, всего же волонтеры центра изготовят 300 таких печек. Но при наличии необходимого материала изготовить можно будет гораздо больше таких устройств, рассказали в Центре развития добровольчества. Как отметила руководитель центра, эти печки очень практичные и мобильные: они не занимают много места, их можно легко разобрать, они помещаются даже в кармане. "Очень хочется надеяться, что наш труд, сделанный с любовью, с любовью ребят, молодёжи, согреет в трудную минуту не только своим теплом, но и даже осознанием того, что это сделали для них ребята", - сказала Середа.
https://ria.ru/20231020/gumpomosch-1904181991.html
https://ria.ru/20231021/gruzy-1904362122.html
ростовская область
батайск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904418242_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_099698a964a6bc1256adabd9840c9d79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, батайск
Надежные люди, Ростовская область, Батайск
В Ростовской области изготовили первую партию печек-щепочниц для СВО

В Ростовской области изготовили первую партию печек-щепочниц для участников СВО

© РИА Новости / Микаел ЧагалянВолонтеры Центра развития добровольчества города Батайска
Волонтеры Центра развития добровольчества города Батайска - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Микаел Чагалян
Волонтеры Центра развития добровольчества города Батайска. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАТАЙСК (Ростовская область), 21 окт - РИА Новости. Волонтёры Центра развития добровольчества города Батайска в Ростовской области изготовили первую партию печек-щепочниц, которые вскоре направятся для бойцов на передовой в зоне проведения спецоперации, рассказала РИА Новости руководитель центра Кристина Середа.
"С наступлением холодов мы для наших защитников собираем печки-щепочницы, которые лёгкие, мобильные и помогут нашим бойцам не только согреться, но и приготовить пищу. Мы сейчас их собираем, чтобы было удобно, а буквально на следующей неделе первую партию уже отвезут", - рассказала Середа.
Ярославская область отправила на СВО тепловизоры, видеорегистраторы и зимнюю одежду - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ярославская область отправила в зону СВО тепловизоры и зимнюю одежду
20 октября, 15:59
По ее словам, волонтеры центра будут делать все, чтобы с наступлением холодов у каждого военнослужащего на передовой была своя печка. В первой партии, которая отправится в зону спецоперации, будет 90 печек-щепочниц, всего же волонтеры центра изготовят 300 таких печек.
Но при наличии необходимого материала изготовить можно будет гораздо больше таких устройств, рассказали в Центре развития добровольчества. Как отметила руководитель центра, эти печки очень практичные и мобильные: они не занимают много места, их можно легко разобрать, они помещаются даже в кармане.
"Очень хочется надеяться, что наш труд, сделанный с любовью, с любовью ребят, молодёжи, согреет в трудную минуту не только своим теплом, но и даже осознанием того, что это сделали для них ребята", - сказала Середа.
Разгрузка гуманитарного груза из Орловской области для фронта - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Орловская область послала с начала СВО на фронт тысячи тонн грузов
Вчера, 15:53
 
Надежные людиРостовская областьБатайск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала