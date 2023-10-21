https://ria.ru/20231021/spetsoperatsiya-1904420529.html
В Ростовской области изготовили первую партию печек-щепочниц для СВО
В Ростовской области изготовили первую партию печек-щепочниц для СВО - РИА Новости, 21.10.2023
В Ростовской области изготовили первую партию печек-щепочниц для СВО
Волонтёры Центра развития добровольчества города Батайска в Ростовской области изготовили первую партию печек-щепочниц, которые вскоре направятся для бойцов на... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T21:04
2023-10-21T21:04
2023-10-21T21:04
надежные люди
ростовская область
батайск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904418242_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2c55b208f6cd5891b8bec9e1b66eaeea.jpg
БАТАЙСК (Ростовская область), 21 окт - РИА Новости. Волонтёры Центра развития добровольчества города Батайска в Ростовской области изготовили первую партию печек-щепочниц, которые вскоре направятся для бойцов на передовой в зоне проведения спецоперации, рассказала РИА Новости руководитель центра Кристина Середа. "С наступлением холодов мы для наших защитников собираем печки-щепочницы, которые лёгкие, мобильные и помогут нашим бойцам не только согреться, но и приготовить пищу. Мы сейчас их собираем, чтобы было удобно, а буквально на следующей неделе первую партию уже отвезут", - рассказала Середа. По ее словам, волонтеры центра будут делать все, чтобы с наступлением холодов у каждого военнослужащего на передовой была своя печка. В первой партии, которая отправится в зону спецоперации, будет 90 печек-щепочниц, всего же волонтеры центра изготовят 300 таких печек. Но при наличии необходимого материала изготовить можно будет гораздо больше таких устройств, рассказали в Центре развития добровольчества. Как отметила руководитель центра, эти печки очень практичные и мобильные: они не занимают много места, их можно легко разобрать, они помещаются даже в кармане. "Очень хочется надеяться, что наш труд, сделанный с любовью, с любовью ребят, молодёжи, согреет в трудную минуту не только своим теплом, но и даже осознанием того, что это сделали для них ребята", - сказала Середа.
https://ria.ru/20231020/gumpomosch-1904181991.html
https://ria.ru/20231021/gruzy-1904362122.html
ростовская область
батайск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904418242_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_099698a964a6bc1256adabd9840c9d79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, батайск
Надежные люди, Ростовская область, Батайск
В Ростовской области изготовили первую партию печек-щепочниц для СВО
В Ростовской области изготовили первую партию печек-щепочниц для участников СВО
БАТАЙСК (Ростовская область), 21 окт - РИА Новости. Волонтёры Центра развития добровольчества города Батайска в Ростовской области изготовили первую партию печек-щепочниц, которые вскоре направятся для бойцов на передовой в зоне проведения спецоперации, рассказала РИА Новости руководитель центра Кристина Середа.
"С наступлением холодов мы для наших защитников собираем печки-щепочницы, которые лёгкие, мобильные и помогут нашим бойцам не только согреться, но и приготовить пищу. Мы сейчас их собираем, чтобы было удобно, а буквально на следующей неделе первую партию уже отвезут", - рассказала Середа.
Ярославская область отправила в зону СВО тепловизоры и зимнюю одежду
По ее словам, волонтеры центра будут делать все, чтобы с наступлением холодов у каждого военнослужащего на передовой была своя печка. В первой партии, которая отправится в зону спецоперации, будет 90 печек-щепочниц, всего же волонтеры центра изготовят 300 таких печек.
Но при наличии необходимого материала изготовить можно будет гораздо больше таких устройств, рассказали в Центре развития добровольчества. Как отметила руководитель центра, эти печки очень практичные и мобильные: они не занимают много места, их можно легко разобрать, они помещаются даже в кармане.
"Очень хочется надеяться, что наш труд, сделанный с любовью, с любовью ребят, молодёжи, согреет в трудную минуту не только своим теплом, но и даже осознанием того, что это сделали для них ребята", - сказала Середа.
Орловская область послала с начала СВО на фронт тысячи тонн грузов