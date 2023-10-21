https://ria.ru/20231021/spetsoperatsiya-1904344133.html

На Херсонском направлении за сутки уничтожили до 30 военных ВСУ

На Херсонском направлении за сутки уничтожили до 30 военных ВСУ - РИА Новости, 21.10.2023

На Херсонском направлении за сутки уничтожили до 30 военных ВСУ

Российские войска на Херсонском направлении за сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщили в... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T14:15

2023-10-21T14:15

2023-10-21T14:36

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские войска на Херсонском направлении за сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщили в сводке Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении министерства.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность