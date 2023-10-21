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На Херсонском направлении за сутки уничтожили до 30 военных ВСУ - РИА Новости, 21.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 21.10.2023 (обновлено: 14:36 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/spetsoperatsiya-1904344133.html
На Херсонском направлении за сутки уничтожили до 30 военных ВСУ
На Херсонском направлении за сутки уничтожили до 30 военных ВСУ - РИА Новости, 21.10.2023
На Херсонском направлении за сутки уничтожили до 30 военных ВСУ
Российские войска на Херсонском направлении за сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщили в... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T14:15
2023-10-21T14:36
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские войска на Херсонском направлении за сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщили в сводке Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении министерства.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
На Херсонском направлении за сутки уничтожили до 30 военных ВСУ

МО РФ: на Херсонском направлении за сутки уничтожили до 30 военнослужащих ВСУ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРоссийская самоходная артиллерийская установка "МСТА-С"
Российская самоходная артиллерийская установка МСТА-С - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Российская самоходная артиллерийская установка "МСТА-С". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские войска на Херсонском направлении за сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщили в сводке Минобороны РФ.
«
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении министерства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 октября, 17:12
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.10.2023Посмотреть
 
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