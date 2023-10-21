https://ria.ru/20231021/spetsoperatsiya-1904344133.html
На Херсонском направлении за сутки уничтожили до 30 военных ВСУ
На Херсонском направлении за сутки уничтожили до 30 военных ВСУ - РИА Новости, 21.10.2023
На Херсонском направлении за сутки уничтожили до 30 военных ВСУ
Российские войска на Херсонском направлении за сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщили в... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T14:15
2023-10-21T14:15
2023-10-21T14:36
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871913468_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_32bea857136c42a8bbad87060839b164.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские войска на Херсонском направлении за сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщили в сводке Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении министерства.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871913468_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_1d118f9a5448dc76f02df32855c353da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
На Херсонском направлении за сутки уничтожили до 30 военных ВСУ
МО РФ: на Херсонском направлении за сутки уничтожили до 30 военнослужащих ВСУ