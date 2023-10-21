https://ria.ru/20231021/siluyanov-1904355524.html

Силуанов заявил о наличии эффективных инструментов по контролю курса рубля

Силуанов заявил о наличии эффективных инструментов по контролю курса рубля - РИА Новости, 21.10.2023

Силуанов заявил о наличии эффективных инструментов по контролю курса рубля

У властей есть инструменты влияния на то, чтобы курс рубля был прогнозируемым и устойчивым, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T15:29

2023-10-21T15:29

2023-10-21T15:29

экономика

россия

антон силуанов

павел зарубин

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

общество

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. У властей есть инструменты влияния на то, чтобы курс рубля был прогнозируемым и устойчивым, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью. В интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого журналист опубликовал в своем Telegram-канале, министр прокомментировал вопрос о том, стабилизируется ли ситуация с курсом валют, и том, как это влияет на цены импортных товаров. "Да, конечно, курс влияет на цены. Для нас, как я все время говорю, важна предсказуемость. В последнее время правительство и президент приняли решение об определенных мерах контроля за возвратом валютной выручки. Думаю, что это один из элементов стабилизации курса. Посмотрим, как он сработает, потому что потребуется время для анализа. В конце концов, у нас есть инструменты для влияния на то, чтобы курс был прогнозируемым и устойчивым", - сказал он. Министр также ответил на вопрос о том, видит ли он предпосылки в экономике РФ для того, чтобы курс рубля резко "улетел". "Я не вижу таких (оснований - ред.)", - сказал он. Президент России Владимир Путин на минувшей неделе подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. Позже пресс-служба кабмина сообщила, что экспортеры из указа президента обязаны с 16 октября зачислять на счета в РФ не менее 80% валютной выручки в течение 60 дней с ее получения, а затем продать на внутреннем рынке из этих средств не менее 90% и одновременно не менее половины полученной по каждому контракту выручки. При этом перечень компаний не будет опубликован.

https://ria.ru/20231020/kurs-1904050497.html

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экономика, россия, антон силуанов, павел зарубин, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), общество, курс рубля