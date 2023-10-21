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Силуанов заявил о наличии эффективных инструментов по контролю курса рубля - РИА Новости, 21.10.2023
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15:29 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/siluyanov-1904355524.html
Силуанов заявил о наличии эффективных инструментов по контролю курса рубля
Силуанов заявил о наличии эффективных инструментов по контролю курса рубля - РИА Новости, 21.10.2023
Силуанов заявил о наличии эффективных инструментов по контролю курса рубля
У властей есть инструменты влияния на то, чтобы курс рубля был прогнозируемым и устойчивым, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T15:29
2023-10-21T15:29
экономика
россия
антон силуанов
павел зарубин
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
общество
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. У властей есть инструменты влияния на то, чтобы курс рубля был прогнозируемым и устойчивым, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью. В интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого журналист опубликовал в своем Telegram-канале, министр прокомментировал вопрос о том, стабилизируется ли ситуация с курсом валют, и том, как это влияет на цены импортных товаров. "Да, конечно, курс влияет на цены. Для нас, как я все время говорю, важна предсказуемость. В последнее время правительство и президент приняли решение об определенных мерах контроля за возвратом валютной выручки. Думаю, что это один из элементов стабилизации курса. Посмотрим, как он сработает, потому что потребуется время для анализа. В конце концов, у нас есть инструменты для влияния на то, чтобы курс был прогнозируемым и устойчивым", - сказал он. Министр также ответил на вопрос о том, видит ли он предпосылки в экономике РФ для того, чтобы курс рубля резко "улетел". "Я не вижу таких (оснований - ред.)", - сказал он. Президент России Владимир Путин на минувшей неделе подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. Позже пресс-служба кабмина сообщила, что экспортеры из указа президента обязаны с 16 октября зачислять на счета в РФ не менее 80% валютной выручки в течение 60 дней с ее получения, а затем продать на внутреннем рынке из этих средств не менее 90% и одновременно не менее половины полученной по каждому контракту выручки. При этом перечень компаний не будет опубликован.
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экономика, россия, антон силуанов, павел зарубин, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), общество, курс рубля
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Павел Зарубин, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Общество, Курс рубля
Силуанов заявил о наличии эффективных инструментов по контролю курса рубля

Силуанов: у нас есть инструменты для прогнозируемого и устойчивого курса рубля

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. У властей есть инструменты влияния на то, чтобы курс рубля был прогнозируемым и устойчивым, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью.
В интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого журналист опубликовал в своем Telegram-канале, министр прокомментировал вопрос о том, стабилизируется ли ситуация с курсом валют, и том, как это влияет на цены импортных товаров.
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"Да, конечно, курс влияет на цены. Для нас, как я все время говорю, важна предсказуемость. В последнее время правительство и президент приняли решение об определенных мерах контроля за возвратом валютной выручки. Думаю, что это один из элементов стабилизации курса. Посмотрим, как он сработает, потому что потребуется время для анализа. В конце концов, у нас есть инструменты для влияния на то, чтобы курс был прогнозируемым и устойчивым", - сказал он.
Министр также ответил на вопрос о том, видит ли он предпосылки в экономике РФ для того, чтобы курс рубля резко "улетел". "Я не вижу таких (оснований - ред.)", - сказал он.
Президент России Владимир Путин на минувшей неделе подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке.
Позже пресс-служба кабмина сообщила, что экспортеры из указа президента обязаны с 16 октября зачислять на счета в РФ не менее 80% валютной выручки в течение 60 дней с ее получения, а затем продать на внутреннем рынке из этих средств не менее 90% и одновременно не менее половины полученной по каждому контракту выручки. При этом перечень компаний не будет опубликован.
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ЭкономикаРоссияАнтон СилуановПавел ЗарубинВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)ОбществоКурс рубля
 
 
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