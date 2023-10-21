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В Швеции предложили ввести пожизненные сроки для подростков
В Швеции предложили ввести пожизненные сроки для подростков - РИА Новости, 21.10.2023
В Швеции предложили ввести пожизненные сроки для подростков
Глава правой партии "Шведские демократы" Джиммис Окессон заявил в интервью Шведскому радио, что возраст уголовной ответственности нужно понизить до 13 лет,... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T08:36
2023-10-21T08:36
2023-10-21T15:05
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Глава правой партии "Шведские демократы" Джиммис Окессон заявил в интервью Шведскому радио, что возраст уголовной ответственности нужно понизить до 13 лет, причем некоторых подростков следует приговаривать к пожизненному заключению. "Я считаю, что если вы достаточно взрослый, чтобы совершить серьезное насильственное преступление, то вы и достаточно взрослый, чтобы принять на себя последствия совершенного преступления", — сказал он.По его словам, преступные сети вербуют десяти- и 11-летних детей, с оружием и взрывчаткой обращаются 12-13-летние, а в перестрелках зачастую участвуют 14-15-летние.Сейчас в Швеции обсуждается законодательная инициатива о снижении возраста наступления уголовной ответственности с 15 до 13 лет. Окессон допускает, что возможно и введение пожизненного заключения для 13-летних преступников. В последнее время в Швеции отмечается значительный рост преступности, в том числе среди детей и молодежи. По словам премьер-министра Ульфа Кристерссона, никогда раньше страна не сталкивалась с подобными бандами. На этом фоне власти намерены увеличить финансирование судебной системы, полиции и армии поручено углубить сотрудничество для борьбы с преступностью. С 1 марта 2024 года в городах Швеции введут специальные зоны, где правоохранители смогут проводить личный досмотр граждан "без подозрения в совершении преступлений".
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в мире, швеция, шведские демократы
В мире, Швеция, Шведские демократы
В Швеции предложили ввести пожизненные сроки для подростков
Лидер правой партии Швеции предложил ввести пожизненные сроки для подростков
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.
Глава правой партии "Шведские демократы" Джиммис Окессон заявил в интервью Шведскому радио
, что возраст уголовной ответственности нужно понизить до 13 лет, причем некоторых подростков следует приговаривать к пожизненному заключению.
«
"Я считаю, что если вы достаточно взрослый, чтобы совершить серьезное насильственное преступление, то вы и достаточно взрослый, чтобы принять на себя последствия совершенного преступления", — сказал он.
По его словам, преступные сети вербуют десяти- и 11-летних детей, с оружием и взрывчаткой обращаются 12-13-летние, а в перестрелках зачастую участвуют 14-15-летние.
Сейчас в Швеции обсуждается законодательная инициатива о снижении возраста наступления уголовной ответственности с 15 до 13 лет. Окессон допускает, что возможно и введение пожизненного заключения для 13-летних преступников.
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В последнее время в Швеции отмечается значительный рост преступности, в том числе среди детей и молодежи. По словам премьер-министра Ульфа Кристерссона, никогда раньше страна не сталкивалась с подобными бандами.
На этом фоне власти намерены увеличить финансирование судебной системы, полиции и армии поручено углубить сотрудничество для борьбы с преступностью. С 1 марта 2024 года в городах Швеции введут специальные зоны, где правоохранители смогут проводить личный досмотр граждан "без подозрения в совершении преступлений".
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