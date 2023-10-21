https://ria.ru/20231021/shvetsiya-1904297081.html

В Швеции предложили ввести пожизненные сроки для подростков

В Швеции предложили ввести пожизненные сроки для подростков - РИА Новости, 21.10.2023

В Швеции предложили ввести пожизненные сроки для подростков

Глава правой партии "Шведские демократы" Джиммис Окессон заявил в интервью Шведскому радио, что возраст уголовной ответственности нужно понизить до 13 лет,... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T08:36

2023-10-21T08:36

2023-10-21T15:05

в мире

швеция

шведские демократы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848938422_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_25f4dcd7e3df3a5e17bf32d003270fc1.jpg

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Глава правой партии "Шведские демократы" Джиммис Окессон заявил в интервью Шведскому радио, что возраст уголовной ответственности нужно понизить до 13 лет, причем некоторых подростков следует приговаривать к пожизненному заключению. "Я считаю, что если вы достаточно взрослый, чтобы совершить серьезное насильственное преступление, то вы и достаточно взрослый, чтобы принять на себя последствия совершенного преступления", — сказал он.По его словам, преступные сети вербуют десяти- и 11-летних детей, с оружием и взрывчаткой обращаются 12-13-летние, а в перестрелках зачастую участвуют 14-15-летние.Сейчас в Швеции обсуждается законодательная инициатива о снижении возраста наступления уголовной ответственности с 15 до 13 лет. Окессон допускает, что возможно и введение пожизненного заключения для 13-летних преступников. В последнее время в Швеции отмечается значительный рост преступности, в том числе среди детей и молодежи. По словам премьер-министра Ульфа Кристерссона, никогда раньше страна не сталкивалась с подобными бандами. На этом фоне власти намерены увеличить финансирование судебной системы, полиции и армии поручено углубить сотрудничество для борьбы с преступностью. С 1 марта 2024 года в городах Швеции введут специальные зоны, где правоохранители смогут проводить личный досмотр граждан "без подозрения в совершении преступлений".

https://ria.ru/20231012/koran-1902269453.html

https://ria.ru/20230724/tunberg-1885963347.html

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, швеция, шведские демократы