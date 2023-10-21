https://ria.ru/20231021/shreder-1904396138.html
Шредер назвал Крым частью истории России
Шредер назвал Крым частью истории России - РИА Новости, 21.10.2023
Шредер назвал Крым частью истории России
Бывший немецкий канцлер Герхард Шредер в интервью Berliner Zeitung, комментируя гипотетический план по урегулированию украинского конфликта, назвал Крым частью... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T18:25
2023-10-21T18:25
2023-10-21T20:20
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Бывший немецкий канцлер Герхард Шредер в интервью Berliner Zeitung, комментируя гипотетический план по урегулированию украинского конфликта, назвал Крым частью истории России."Крым. Как давно Крым был российским? Для России Крым — не просто регион, а часть ее истории", — отметил политик.По его мнению, Украине также не следует пытаться стать членом НАТО, тем более что Киев все равно не сможет выполнить условия для вступления в альянс.Другой серьезной проблемой Шредер называл язык. По его мнению, Киеву необходимо отменить запрет на двуязычие в стране."Украине также нужны гарантии безопасности. Совет Безопасности ООН плюс Германия должны предоставить их", — добавил он.Шредера резко критикуют в ФРГ после начала спецоперации на Украине за сохранение контактов с Россией. Его уже лишили части привилегий, положенных экс-канцлеру, и даже пытались исключить из Социал-демократической партии Германии (СДПГ).Как подчеркивал пресс-секретарь Дмитрий Песков, в Кремле не видят предпосылок для перехода конфликта на Украине в мирное русло. По его словам, абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, но сейчас это возможно только военным путем. Представитель Кремля указывал, что суверенитет России над новыми регионами, а также Крымом обсуждению не подлежит.
https://ria.ru/20231021/vsu-1904382789.html
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Шредер назвал Крым частью истории России
Шредер назвал Крым частью российской истории