https://ria.ru/20231021/shkola-1904359953.html

Миронов заявил, что школьников нужно избавить от излишней нагрузки

Миронов заявил, что школьников нужно избавить от излишней нагрузки - РИА Новости, 21.10.2023

Миронов заявил, что школьников нужно избавить от излишней нагрузки

Лидер партии СРЗП Сергей Миронов считает, что школьников нужно оградить от дополнительной нагрузки. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T15:47

2023-10-21T15:47

2023-10-21T15:48

общество

сергей миронов

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

школа

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Лидер партии СРЗП Сергей Миронов считает, что школьников нужно оградить от дополнительной нагрузки. Рособрнадзор после отмены Всероссийских проверочных работ (ВПР) по иностранным языкам не планирует отменять или менять единый государственный экзамен и основной государственный экзамен по предмету, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее заявил, что ведомство не будет проводить ВПР по иностранным языкам. "Призываю министерство просвещения навести порядок в этой сфере, оградить детей от излишней учебной нагрузки, а родителей – от ненужных трат", - написал он в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20231002/professiya-1899970561.html

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2023

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общество, сергей миронов, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), школа