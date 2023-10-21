https://ria.ru/20231021/shkola-1904321254.html

СМИ: в Новосибирске школьники попали в реанимацию из-за вейпа

СМИ: в Новосибирске школьники попали в реанимацию из-за вейпа - РИА Новости, 21.10.2023

СМИ: в Новосибирске школьники попали в реанимацию из-за вейпа

В Новосибирске двое школьников попали в реанимацию после того, как покурили вейп в туалете на перемене, сообщает NGS.ru со ссылкой на источник. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T12:05

2023-10-21T12:05

2023-10-21T13:39

новосибирск

новосибирская область

россия

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Новосибирске двое школьников попали в реанимацию после того, как покурили вейп в туалете на перемене, сообщает NGS.ru со ссылкой на источник."Семьи у ребят благополучные. Никто на учете не стоял. Видимо, любопытство. Двое ребят 12 и 15 лет пошли в туалет, покурили вейп. Им стало плохо", — рассказал собеседник издания.Сейчас состояние пострадавших стабилизировалось, пишет NGS.ru. Региональный главк МВД проводит проверку.На этой неделе председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева заявила, что российские парламентарии работают над ужесточением правил использования и продажи вейпов. Она напомнила, что 32 страны уже приравняли вейпы к наркотикам из-за выявления сильнейшей зависимости.

https://ria.ru/20231002/veyp-1899897391.html

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новосибирск, новосибирская область, россия