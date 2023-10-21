https://ria.ru/20231021/sdelka-1904283286.html

СМИ сообщили о провале сделки США, Израиля и Катара по освобождении пленных

СМИ сообщили о провале сделки США, Израиля и Катара по освобождении пленных - РИА Новости, 21.10.2023

СМИ сообщили о провале сделки США, Израиля и Катара по освобождении пленных

Договоренность при участии США, Израиля и Катара по освобождению пленных, провалилась, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T02:33

2023-10-21T02:33

2023-10-21T07:51

в мире

израиль

россия

сша

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Договоренность при участии США, Израиля и Катара по освобождению пленных, провалилась, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. "Сделка с участием США, Израиля и Катара, которая привела бы к освобождению 50 пленных, провалилась", — говорится в сообщении издания. По информации газеты, переговоры об освобождении пленных проходят тяжело. Сначала палестинское движение ХАМАС вообще не хотело обсуждать такую возможность, причем ни ему, ни группировке "Исламский джихад" даже не было точно известно, где находятся пленные, так как некоторых из них забрали не принадлежащие к организациям палестинцы. В статье уточняется, что стороны переговоров за последние несколько дней рассмотрели несколько предложений, в том числе временное прекращение огня, возобновление водоснабжения Газы со стороны Израиля и предоставление анклаву гумпомощи.По мнению чиновников, которые знакомы с переговорами об освобождении пленных, заключение подобной договоренности станет практически невозможным в случае проведения наземной операции в секторе Газа.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. По разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

https://ria.ru/20231021/frantsiya-1904281579.html

https://ria.ru/20231021/portret-1904281363.html

https://ria.ru/20231021/kpp-1904277149.html

израиль

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, израиль, россия, сша, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году