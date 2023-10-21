https://ria.ru/20231021/protest-1904330136.html

В Австралии прошли массовые демонстрации в поддержку палестинцев

В Австралии прошли массовые демонстрации в поддержку палестинцев - РИА Новости, 21.10.2023

В Австралии прошли массовые демонстрации в поддержку палестинцев

Массовые демонстрации в поддержку палестинцев прошли в австралийских городах Сиднее, Брисбене и Перте, сообщил телеканал ABC. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T12:54

2023-10-21T12:54

2023-10-21T12:59

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Массовые демонстрации в поддержку палестинцев прошли в австралийских городах Сиднее, Брисбене и Перте, сообщил телеканал ABC. По его данным, в Сиднее на улицы вышли до 15 тысяч человек, пройдя перед городской ратушей до парка Белмор. Они осуждали за одностороннюю поддержку Израиля правительство премьер-министра Энтони Альбанезе, скандируя: "Позор, позор Альбанезе!", а также "Свободу Палестине!". Власти штата Новый Южный Уэльс разрешили в последний момент проведение этой демонстрации, но с условием нетерпимости к любым проявлениям насилия и "ненависти". Как сообщалось ранее, 9 октября перед знанием сиднейского оперного театра демонстранты выкрикивали антисемитские лозунги, сжигали израильские флаги, и полиция пригрозила применить силу в случае повторения таких инцидентов. Полиция мобилизовала 830 офицеров в Сиднее для поддержания порядка, сообщений об арестах или пострадавших не поступало. Как отмечает ABC, полиция похвалила демонстрантов за "безопасное и ответственное" поведение. В Брисбене демонстранты осуждали правительство Израиля за гибель палестинцев, всего собралось около 500 человек в центре города, сообщает телеканал. В Перте, по его данным, в пропалестинской демонстрации участвовали около 1500 человек под лозунгами "Остановить войну в Газе, прекратить огонь прямо сейчас!". Некоторые демонстранты говорили, что они против ХАМАС, но протестуют против жестокой оккупации Палестины. Как отмечает ABC, акции протестов прошли также в Хобарте и городе Вуллонгонг штата Новый Южный Уэльс. Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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