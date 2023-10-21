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Воробьев обсудил с партнёрами из КНР развитие хаба китайских товаров в МО
Воробьев обсудил с партнёрами из КНР развитие хаба китайских товаров в МО - РИА Новости, 21.10.2023
Воробьев обсудил с партнёрами из КНР развитие хаба китайских товаров в МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие терминально-логистического центра "Белый Раст" в подмосковном Дмитрове с китайскими партнёрами в... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T20:00
2023-10-21T20:00
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие терминально-логистического центра "Белый Раст" в подмосковном Дмитрове с китайскими партнёрами в Шэньяне. "У Подмосковья нет выхода к морю, поэтому мы развиваем наземные грузоперевозки, строим так называемые "сухие порты". Один из них — терминально-логистический центр "Белый Раст" в Дмитрове, совместный проект РЖД и китайской группы компаний Liaoning Port Group. О его развитии сегодня поговорили с секретарём коммунистической партии провинции Ляонин Хао Пэном", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале. По данным губернатора, ТЛЦ "Белый Раст" — самый большой хаб китайской продукции в регионе и крупнейший железнодорожный комплекс. За первые шесть месяцев 2023 года отсюда отправили более 1 тысячи железнодорожных составов и 388 международных поездов. "Мы намерены и дальше развивать это направление вместе с нашими китайскими партнёрами — проектируем строительство объектов второй очереди. Так мы увеличим пропускную способность центра до 725 тысяч двадцатифутовых контейнеров в год, для сравнения сейчас — 275 тысяч", - сообщил Воробьев. Также на объекте планируется увеличить количество рабочих мест с 350 до 2 тысяч. Старт строительства запланирован на 2026 год, добавил глава региона.
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московская область (подмосковье), шэньян, дмитров, андрей воробьев, ржд, россия, китай
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Шэньян, Дмитров, Андрей Воробьев, РЖД, Россия, Китай
Воробьев обсудил с партнёрами из КНР развитие хаба китайских товаров в МО
Воробьев обсудил с партнёрами из КНР развитие хаба китайских товаров в МО