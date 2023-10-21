Рейтинг@Mail.ru
Воробьев обсудил с партнёрами из КНР развитие хаба китайских товаров в МО - РИА Новости, 21.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
20:00 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/produktsiya-1904410699.html
Воробьев обсудил с партнёрами из КНР развитие хаба китайских товаров в МО
Воробьев обсудил с партнёрами из КНР развитие хаба китайских товаров в МО - РИА Новости, 21.10.2023
Воробьев обсудил с партнёрами из КНР развитие хаба китайских товаров в МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие терминально-логистического центра "Белый Раст" в подмосковном Дмитрове с китайскими партнёрами в... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T20:00
2023-10-21T20:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
шэньян
дмитров
андрей воробьев
ржд
россия
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904409680_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_22b1d1d8cdddd951d25be5b708e5472f.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие терминально-логистического центра "Белый Раст" в подмосковном Дмитрове с китайскими партнёрами в Шэньяне. "У Подмосковья нет выхода к морю, поэтому мы развиваем наземные грузоперевозки, строим так называемые "сухие порты". Один из них — терминально-логистический центр "Белый Раст" в Дмитрове, совместный проект РЖД и китайской группы компаний Liaoning Port Group. О его развитии сегодня поговорили с секретарём коммунистической партии провинции Ляонин Хао Пэном", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале. По данным губернатора, ТЛЦ "Белый Раст" — самый большой хаб китайской продукции в регионе и крупнейший железнодорожный комплекс. За первые шесть месяцев 2023 года отсюда отправили более 1 тысячи железнодорожных составов и 388 международных поездов. "Мы намерены и дальше развивать это направление вместе с нашими китайскими партнёрами — проектируем строительство объектов второй очереди. Так мы увеличим пропускную способность центра до 725 тысяч двадцатифутовых контейнеров в год, для сравнения сейчас — 275 тысяч", - сообщил Воробьев. Также на объекте планируется увеличить количество рабочих мест с 350 до 2 тысяч. Старт строительства запланирован на 2026 год, добавил глава региона.
https://radiosputnik.ria.ru/20230911/svetofor-1895639605.html
https://ria.ru/20230908/agroturizm-1895080191.html
московская область (подмосковье)
шэньян
дмитров
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904409680_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_6c7d75fd1db7dbb24187da8ba78f9293.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), шэньян, дмитров, андрей воробьев, ржд, россия, китай
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Шэньян, Дмитров, Андрей Воробьев, РЖД, Россия, Китай
Воробьев обсудил с партнёрами из КНР развитие хаба китайских товаров в МО

Воробьев обсудил с партнёрами из КНР развитие хаба китайских товаров в МО

© Фото : Правительство Московской области Андрей Воробьев с партнёрами из КНР
Андрей Воробьев с партнёрами из КНР - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© Фото : Правительство Московской области
Андрей Воробьев с партнёрами из КНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие терминально-логистического центра "Белый Раст" в подмосковном Дмитрове с китайскими партнёрами в Шэньяне.
"У Подмосковья нет выхода к морю, поэтому мы развиваем наземные грузоперевозки, строим так называемые "сухие порты". Один из них — терминально-логистический центр "Белый Раст" в Дмитрове, совместный проект РЖД и китайской группы компаний Liaoning Port Group. О его развитии сегодня поговорили с секретарём коммунистической партии провинции Ляонин Хао Пэном", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале.
Зеленый свет на светофоре - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
В Московской области починили 40 светофоров
11 сентября, 18:01
По данным губернатора, ТЛЦ "Белый Раст" — самый большой хаб китайской продукции в регионе и крупнейший железнодорожный комплекс. За первые шесть месяцев 2023 года отсюда отправили более 1 тысячи железнодорожных составов и 388 международных поездов.
"Мы намерены и дальше развивать это направление вместе с нашими китайскими партнёрами — проектируем строительство объектов второй очереди. Так мы увеличим пропускную способность центра до 725 тысяч двадцатифутовых контейнеров в год, для сравнения сейчас — 275 тысяч", - сообщил Воробьев.
Также на объекте планируется увеличить количество рабочих мест с 350 до 2 тысяч. Старт строительства запланирован на 2026 год, добавил глава региона.
Козлята на выгоне на ферме - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Число объектов агротуризма в Московской области увеличилось на 10%
8 сентября, 18:45
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ШэньянДмитровАндрей ВоробьевРЖДРоссияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала