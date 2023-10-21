https://ria.ru/20231021/pridnestrove-1904290860.html
Игнатьев осудил попытки Молдавии нивелировать присутствие России в регионе
Игнатьев осудил попытки Молдавии нивелировать присутствие России в регионе - РИА Новости, 21.10.2023
Игнатьев осудил попытки Молдавии нивелировать присутствие России в регионе
Попытки Молдавии принудить Россию к нивелированию своего присутствия в регионе априори деструктивны, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T07:05
2023-10-21T07:05
2023-10-21T07:05
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ТИРАСПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Попытки Молдавии принудить Россию к нивелированию своего присутствия в регионе априори деструктивны, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев."В условиях множества нерешенных задач на пути к достижению справедливого и всеобъемлющего урегулирования конфликта попытки Республики Молдова принудить Россию к нивелированию своего законного присутствия в важнейших механизмах априори деструктивны", - сказал Игнатьев.Он также обратил внимание на то, что официальный Кишинев проводит недружественный курс в своей внешней политике по отношению к Российской Федерации. Глава МИД ПМР считает, что такой подход явно вредит интересам сохранения мира и стабильности в данном региональном пространстве, так как Российская Федерация проводит уникальную по эффективности миротворческую операцию на Днестре."В Молдове все чаще говорят о выводе оперативной группы российских войск в Приднестровье, которая является неотъемлемой частью миротворческой миссии, и даже заговорили о выходе из Соглашения 1992 года, то есть разрушении существующего миротворческого механизма. Все это, безусловно, факторы риска, которые необходимо учитывать с целью недопущения дестабилизации региональной обстановки", - отметил Игнатьев.Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.В Приднестровье также находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача охрана складов с боеприпасами. Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе.
https://ria.ru/20231021/militarizatsiya-1904288351.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, россия, в мире
Игнатьев осудил попытки Молдавии нивелировать присутствие России в регионе
Глава МИД ПМР осудил попытки Молдавии нивелировать присутствие России на Днестре
ТИРАСПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Попытки Молдавии принудить Россию к нивелированию своего присутствия в регионе априори деструктивны, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
«
"В условиях множества нерешенных задач на пути к достижению справедливого и всеобъемлющего урегулирования конфликта попытки Республики Молдова принудить Россию к нивелированию своего законного присутствия в важнейших механизмах априори деструктивны", - сказал Игнатьев.
Он также обратил внимание на то, что официальный Кишинев проводит недружественный курс в своей внешней политике по отношению к Российской Федерации. Глава МИД ПМР считает, что такой подход явно вредит интересам сохранения мира и стабильности в данном региональном пространстве, так как Российская Федерация проводит уникальную по эффективности миротворческую операцию на Днестре.
"В Молдове все чаще говорят о выводе оперативной группы российских войск в Приднестровье, которая является неотъемлемой частью миротворческой миссии, и даже заговорили о выходе из Соглашения 1992 года, то есть разрушении существующего миротворческого механизма. Все это, безусловно, факторы риска, которые необходимо учитывать с целью недопущения дестабилизации региональной обстановки", - отметил Игнатьев.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
В Приднестровье также находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача охрана складов с боеприпасами. Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе.
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