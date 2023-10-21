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В доме на Ставрополье при пожаре погибли два человека
В доме на Ставрополье при пожаре погибли два человека - РИА Новости, 21.10.2023
В доме на Ставрополье при пожаре погибли два человека
Три человека пострадали, из них двое погибли в результате возгорания в частном доме в Ставропольском крае, сообщает управление МЧС по региону. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T17:36
2023-10-21T17:36
2023-10-21T17:42
происшествия
ставропольский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 21 окт - РИА Новости. Три человека пострадали, из них двое погибли в результате возгорания в частном доме в Ставропольском крае, сообщает управление МЧС по региону.По данным ведомства, в субботу в 03:28 в поселке Фабрики Буденновского муниципального округа было ликвидировано возгорание частного домовладения на площади 80 квадратных метров."В результате пожара пострадали 3 человека (в т.ч. 2 ребенка), из них погибли 2 человека (в т.ч. 1 ребенок)", - сообщает Telegram-канал управления МЧС по региону.
https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html
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происшествия, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ставропольский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В доме на Ставрополье при пожаре погибли два человека
В доме на Ставрополье при пожаре погибли два погибли человека , трое пострадали