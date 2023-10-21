https://ria.ru/20231021/pozhar-1904384697.html

В доме на Ставрополье при пожаре погибли два человека

В доме на Ставрополье при пожаре погибли два человека - РИА Новости, 21.10.2023

В доме на Ставрополье при пожаре погибли два человека

Три человека пострадали, из них двое погибли в результате возгорания в частном доме в Ставропольском крае, сообщает управление МЧС по региону. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T17:36

2023-10-21T17:36

2023-10-21T17:42

происшествия

ставропольский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 21 окт - РИА Новости. Три человека пострадали, из них двое погибли в результате возгорания в частном доме в Ставропольском крае, сообщает управление МЧС по региону.По данным ведомства, в субботу в 03:28 в поселке Фабрики Буденновского муниципального округа было ликвидировано возгорание частного домовладения на площади 80 квадратных метров."В результате пожара пострадали 3 человека (в т.ч. 2 ребенка), из них погибли 2 человека (в т.ч. 1 ребенок)", - сообщает Telegram-канал управления МЧС по региону.

https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html

ставропольский край

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2023

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происшествия, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)