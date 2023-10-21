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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 21.10.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки поразили скопления живой силы противника в районах Угледара и Водяного в ДНР, ВСУ потеряли до 140 военных и 3 единицы РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T14:17
2023-10-21T14:17
2023-10-21T14:35
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вооруженные силы украины
безопасность
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угледар
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки поразили скопления живой силы противника в районах Угледара и Водяного в ДНР, ВСУ потеряли до 140 военных и 3 единицы техники, сообщили в субботу в Минобороны России."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Водяное Донецкой народной республики. Потери противника составили до 140 военнослужащих, а также три автомобиля", - сообщили в Минобороны.
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), угледар, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Угледар, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 140 военных на Южнодонецком направлении