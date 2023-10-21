https://ria.ru/20231021/porazhenie-1904287788.html

Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ на Донецком направлении

Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 21.10.2023

Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ на Донецком направлении

Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ на Донецком направлении под Клещеевкой и Курдюмовкой, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T05:02

2023-10-21T05:02

2023-10-21T05:11

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ на Донецком направлении под Клещеевкой и Курдюмовкой, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки российских войск "Юг" Вадим Астафьев."На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли огневое поражение по 33 скоплениям живой силы противника в районах Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки и Малоильиновки", — сказал он.Собеседник агентства уточнил, что противник потерял до 155 военнослужащих.Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские войска уничтожили три украинских миномета 120-го калибра в районах Васюковки, Клещеевки и Миньковки.

https://ria.ru/20231020/spetsoperatsiya-1904168255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

клещеевка, россия, вооруженные силы украины, днр, безопасность