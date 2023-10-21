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Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ на Донецком направлении
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 21.10.2023
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ на Донецком направлении
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ на Донецком направлении под Клещеевкой и Курдюмовкой, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T05:02
2023-10-21T05:02
2023-10-21T05:11
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ на Донецком направлении под Клещеевкой и Курдюмовкой, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки российских войск "Юг" Вадим Астафьев."На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли огневое поражение по 33 скоплениям живой силы противника в районах Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки и Малоильиновки", — сказал он.Собеседник агентства уточнил, что противник потерял до 155 военнослужащих.Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские войска уничтожили три украинских миномета 120-го калибра в районах Васюковки, Клещеевки и Миньковки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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клещеевка, россия, вооруженные силы украины, днр, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Россия, Вооруженные силы Украины, ДНР, Безопасность
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ на Донецком направлении
ВСУ потеряли до 155 военных под Клещеевкой и Курдюмовкой
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ на Донецком направлении под Клещеевкой и Курдюмовкой, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки российских войск "Юг" Вадим Астафьев.
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли огневое поражение по 33 скоплениям живой силы противника в районах Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки и Малоильиновки", — сказал он.
Собеседник агентства уточнил, что противник потерял до 155 военнослужащих.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские войска уничтожили три украинских миномета 120-го калибра в районах Васюковки, Клещеевки и Миньковки.
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