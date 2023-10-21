https://ria.ru/20231021/pentagon-1904286635.html

Шеф Пентагона заверил министра обороны Украины в продолжении военной помощи

Шеф Пентагона заверил министра обороны Украины в продолжении военной помощи - РИА Новости, 21.10.2023

Шеф Пентагона заверил министра обороны Украины в продолжении военной помощи

Министр обороны США Ллойд Остин переговорил с украинским коллегой Рустемом Умеровым, пообещав добиваться от конгресса дополнительных средств на продолжение... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T04:08

2023-10-21T04:08

2023-10-21T04:10

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

ллойд остин

рустем умеров

нато

пентагон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866848252_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9037973b6b3beac0782ccfae215a6f50.jpg

ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин переговорил с украинским коллегой Рустемом Умеровым, пообещав добиваться от конгресса дополнительных средств на продолжение военных поставок, сообщила пресс-служба Пентагона. Администрация США в пятницу направила законодателям дополнительный бюджетный запрос, включающий свыше 60 миллиардов долларов на помощь Украине. "Министр обороны Ллойд Дж. Остин III переговорил по телефону сегодня с украинским министром обороны Рустемом Умеровым, чтобы подчеркнуть продолжающуюся поддержку Украины со стороны США... Министр Остин подтвердил приверженность администрации тому, чтобы просить у конгресса ресурсы, которые необходимы Украине", - сказано в сообщении. Остин и Умеров обсудили "успешные итоги" состоявшейся на прошлой неделе встречи стран-доноров военной помощи, а также "последние события на местах на Украине". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20231020/kiev-1904242851.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, ллойд остин, рустем умеров, нато, пентагон