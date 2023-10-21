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Шеф Пентагона заверил министра обороны Украины в продолжении военной помощи - РИА Новости, 21.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:08 21.10.2023 (обновлено: 04:10 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/pentagon-1904286635.html
Шеф Пентагона заверил министра обороны Украины в продолжении военной помощи
Шеф Пентагона заверил министра обороны Украины в продолжении военной помощи - РИА Новости, 21.10.2023
Шеф Пентагона заверил министра обороны Украины в продолжении военной помощи
Министр обороны США Ллойд Остин переговорил с украинским коллегой Рустемом Умеровым, пообещав добиваться от конгресса дополнительных средств на продолжение... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T04:08
2023-10-21T04:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
ллойд остин
рустем умеров
нато
пентагон
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ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин переговорил с украинским коллегой Рустемом Умеровым, пообещав добиваться от конгресса дополнительных средств на продолжение военных поставок, сообщила пресс-служба Пентагона. Администрация США в пятницу направила законодателям дополнительный бюджетный запрос, включающий свыше 60 миллиардов долларов на помощь Украине. "Министр обороны Ллойд Дж. Остин III переговорил по телефону сегодня с украинским министром обороны Рустемом Умеровым, чтобы подчеркнуть продолжающуюся поддержку Украины со стороны США... Министр Остин подтвердил приверженность администрации тому, чтобы просить у конгресса ресурсы, которые необходимы Украине", - сказано в сообщении. Остин и Умеров обсудили "успешные итоги" состоявшейся на прошлой неделе встречи стран-доноров военной помощи, а также "последние события на местах на Украине". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20231020/kiev-1904242851.html
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в мире, украина, сша, ллойд остин, рустем умеров, нато, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Ллойд Остин, Рустем Умеров, НАТО, Пентагон
Шеф Пентагона заверил министра обороны Украины в продолжении военной помощи

Шеф Пентагона заверил министра обороны Украины в продолжении американской помощи

© AP Photo / Matthias SchraderМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин переговорил с украинским коллегой Рустемом Умеровым, пообещав добиваться от конгресса дополнительных средств на продолжение военных поставок, сообщила пресс-служба Пентагона.
Администрация США в пятницу направила законодателям дополнительный бюджетный запрос, включающий свыше 60 миллиардов долларов на помощь Украине.
"Министр обороны Ллойд Дж. Остин III переговорил по телефону сегодня с украинским министром обороны Рустемом Умеровым, чтобы подчеркнуть продолжающуюся поддержку Украины со стороны США... Министр Остин подтвердил приверженность администрации тому, чтобы просить у конгресса ресурсы, которые необходимы Украине", - сказано в сообщении.
Остин и Умеров обсудили "успешные итоги" состоявшейся на прошлой неделе встречи стран-доноров военной помощи, а также "последние события на местах на Украине".
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Согласованные для Украины средства США почти закончились, заявил Белый дом
Вчера, 19:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЛлойд ОстинРустем УмеровНАТОПентагон
 
 
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