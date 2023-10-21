Шеф Пентагона заверил министра обороны Украины в продолжении военной помощи
Шеф Пентагона заверил министра обороны Украины в продолжении американской помощи
© AP Photo / Matthias SchraderМинистр обороны США Ллойд Остин
© AP Photo / Matthias Schrader
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин переговорил с украинским коллегой Рустемом Умеровым, пообещав добиваться от конгресса дополнительных средств на продолжение военных поставок, сообщила пресс-служба Пентагона.
Администрация США в пятницу направила законодателям дополнительный бюджетный запрос, включающий свыше 60 миллиардов долларов на помощь Украине.
"Министр обороны Ллойд Дж. Остин III переговорил по телефону сегодня с украинским министром обороны Рустемом Умеровым, чтобы подчеркнуть продолжающуюся поддержку Украины со стороны США... Министр Остин подтвердил приверженность администрации тому, чтобы просить у конгресса ресурсы, которые необходимы Украине", - сказано в сообщении.
Остин и Умеров обсудили "успешные итоги" состоявшейся на прошлой неделе встречи стран-доноров военной помощи, а также "последние события на местах на Украине".
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.