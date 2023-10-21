Рейтинг@Mail.ru
Палестинский спасатель погиб при израильском обстреле сектора Газа - РИА Новости, 21.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/obstrel-1904349406.html
Палестинский спасатель погиб при израильском обстреле сектора Газа
Палестинский спасатель погиб при израильском обстреле сектора Газа - РИА Новости, 21.10.2023
Палестинский спасатель погиб при израильском обстреле сектора Газа
Спасатель службы гражданской обороны в палестинском секторе Газа погиб и четыре получили ранения в результате израильского обстрела вблизи Рафаха на юге секторе РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T14:48
2023-10-21T14:48
в мире
рафах (провинция)
каир (город)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904339940_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_78822080fb1b39dc371ad0fa79507ab0.jpg
ДОХА, 21 окт - РИА Новости. Спасатель службы гражданской обороны в палестинском секторе Газа погиб и четыре получили ранения в результате израильского обстрела вблизи Рафаха на юге секторе Газа в момент проведения в Каире саммита по палестинской проблеме, сообщило палестинское агентство новостей Wafa со ссылкой на министерство внутренних дел сектора Газа. "Один из сотрудников службы гражданской обороны погиб и четверо получили ранения в тот момент, когда они выполняли свою работу, при израильском обстреле восточнее Рафаха на юге сектора Газа", - отмечается в сообщении. В субботу в Каире открылся саммит при участии глав государств и правительств более 30 государств мира для обсуждения палестинской проблемы и путей урегулирования на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
рафах (провинция)
каир (город)
палестина
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904339940_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c8930dd579f436ea47cc69742f313505.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рафах (провинция), каир (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Рафах (провинция), Каир (город), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Палестинский спасатель погиб при израильском обстреле сектора Газа

Wafa: спасатель погиб при израильском обстреле дома на юге сектора Газа

© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDЛюди на развалинах здания, разрушенного в результате израильской бомбардировки в Рафахе на юге сектора Газа
Люди на развалинах здания, разрушенного в результате израильской бомбардировки в Рафахе на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
Люди на развалинах здания, разрушенного в результате израильской бомбардировки в Рафахе на юге сектора Газа
Читать ria.ru в
ДОХА, 21 окт - РИА Новости. Спасатель службы гражданской обороны в палестинском секторе Газа погиб и четыре получили ранения в результате израильского обстрела вблизи Рафаха на юге секторе Газа в момент проведения в Каире саммита по палестинской проблеме, сообщило палестинское агентство новостей Wafa со ссылкой на министерство внутренних дел сектора Газа.
«
"Один из сотрудников службы гражданской обороны погиб и четверо получили ранения в тот момент, когда они выполняли свою работу, при израильском обстреле восточнее Рафаха на юге сектора Газа", - отмечается в сообщении.
В субботу в Каире открылся саммит при участии глав государств и правительств более 30 государств мира для обсуждения палестинской проблемы и путей урегулирования на Ближнем Востоке.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
20 октября, 08:00
 
В миреРафах (провинция)Каир (город)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала