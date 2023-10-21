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Палестинский спасатель погиб при израильском обстреле сектора Газа
Палестинский спасатель погиб при израильском обстреле сектора Газа - РИА Новости, 21.10.2023
Палестинский спасатель погиб при израильском обстреле сектора Газа
Спасатель службы гражданской обороны в палестинском секторе Газа погиб и четыре получили ранения в результате израильского обстрела вблизи Рафаха на юге секторе РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T14:48
2023-10-21T14:48
2023-10-21T14:48
в мире
рафах (провинция)
каир (город)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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ДОХА, 21 окт - РИА Новости. Спасатель службы гражданской обороны в палестинском секторе Газа погиб и четыре получили ранения в результате израильского обстрела вблизи Рафаха на юге секторе Газа в момент проведения в Каире саммита по палестинской проблеме, сообщило палестинское агентство новостей Wafa со ссылкой на министерство внутренних дел сектора Газа. "Один из сотрудников службы гражданской обороны погиб и четверо получили ранения в тот момент, когда они выполняли свою работу, при израильском обстреле восточнее Рафаха на юге сектора Газа", - отмечается в сообщении. В субботу в Каире открылся саммит при участии глав государств и правительств более 30 государств мира для обсуждения палестинской проблемы и путей урегулирования на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рафах (провинция), каир (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Рафах (провинция), Каир (город), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Палестинский спасатель погиб при израильском обстреле сектора Газа
Wafa: спасатель погиб при израильском обстреле дома на юге сектора Газа