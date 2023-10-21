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Палестинский спасатель погиб при израильском обстреле сектора Газа

Палестинский спасатель погиб при израильском обстреле сектора Газа - РИА Новости, 21.10.2023

Палестинский спасатель погиб при израильском обстреле сектора Газа

Спасатель службы гражданской обороны в палестинском секторе Газа погиб и четыре получили ранения в результате израильского обстрела вблизи Рафаха на юге секторе РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T14:48

2023-10-21T14:48

2023-10-21T14:48

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

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ДОХА, 21 окт - РИА Новости. Спасатель службы гражданской обороны в палестинском секторе Газа погиб и четыре получили ранения в результате израильского обстрела вблизи Рафаха на юге секторе Газа в момент проведения в Каире саммита по палестинской проблеме, сообщило палестинское агентство новостей Wafa со ссылкой на министерство внутренних дел сектора Газа. "Один из сотрудников службы гражданской обороны погиб и четверо получили ранения в тот момент, когда они выполняли свою работу, при израильском обстреле восточнее Рафаха на юге сектора Газа", - отмечается в сообщении. В субботу в Каире открылся саммит при участии глав государств и правительств более 30 государств мира для обсуждения палестинской проблемы и путей урегулирования на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

рафах (провинция)

каир (город)

палестина

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, рафах (провинция), каир (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа