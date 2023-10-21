https://ria.ru/20231021/obstrel-1904309659.html

Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 21.10.2023

Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска ведут обстрел донецкой Макеевки: по городу выпущено 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров за 30 минут, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T10:46

2023-10-21T10:46

2023-10-21T10:46

специальная военная операция на украине

макеевка

сцкк

происшествия

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882431498_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_386bb0f77139c28f36e907d4a474fda1.jpg

ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел донецкой Макеевки: по городу выпущено 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров за 30 минут, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09.35 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 09.45 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 09.55 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 10.00 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 10.05 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того ведомством были зафиксированы новые обстрелы Донецка: в 09.35 по Петровскому району города было выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, а в 10.05 еще три снаряда того же калибра по Киевскому району. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

макеевка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

макеевка, сцкк, происшествия, донецкая народная республика