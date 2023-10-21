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Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 21.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:46 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/obstrel-1904309659.html
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 21.10.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска ведут обстрел донецкой Макеевки: по городу выпущено 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров за 30 минут, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T10:46
2023-10-21T10:46
специальная военная операция на украине
макеевка
сцкк
происшествия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел донецкой Макеевки: по городу выпущено 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров за 30 минут, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09.35 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 09.45 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 09.55 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 10.00 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 10.05 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того ведомством были зафиксированы новые обстрелы Донецка: в 09.35 по Петровскому району города было выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, а в 10.05 еще три снаряда того же калибра по Киевскому району. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
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РИА Новости
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макеевка, сцкк, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, СЦКК, Происшествия, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Макеевку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 15 снарядов натовского калибра по Макеевке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВыбитые окна
Выбитые окна - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел донецкой Макеевки: по городу выпущено 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров за 30 минут, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09.35 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 09.45 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 09.55 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 10.00 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 10.05 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
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Кроме того ведомством были зафиксированы новые обстрелы Донецка: в 09.35 по Петровскому району города было выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, а в 10.05 еще три снаряда того же калибра по Киевскому району.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 октября, 17:12
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаСЦККПроисшествияДонецкая Народная Республика
 
 
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