https://ria.ru/20231021/obstrel-1904306980.html
Интенсивность обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ снизилась
Интенсивность обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ снизилась - РИА Новости, 21.10.2023
Интенсивность обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ снизилась
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по двум приграничным районам Белгородской области 15 снарядов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T10:29
2023-10-21T10:29
2023-10-21T10:29
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873381195_134:0:3072:1653_1920x0_80_0_0_32dd60e82b1bab6fa5260bf7f01f5f40.jpg
БЕЛГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по двум приграничным районам Белгородской области 15 снарядов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В субботу губернатор опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе 20 октября. В пятницу украинские военные выпустили 15 снарядов из гранатометов и минометов по двум приграничным муниципалитетам, по данным главы региона, за отчетный день пострадавших и разрушений нет. "В Волоконовском районе из гранатомета и миномета обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 7 гранатометных выстрелов и 6 минометных снарядов. Обошлось без последствий", - написал Гладков. Он добавил, что в Шебекинском горокруге по селу Новая Таволжанка выпущено два снаряда из гранатомета СПГ-9. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231019/dron-1903963971.html
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873381195_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8bc9592977ceff275e05a5b343cb2b1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
Интенсивность обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ снизилась
Гладков: ВСУ выпустили за сутки 15 снарядов по двум районам Белгородской области
БЕЛГОРОД, 21 окт - РИА Новости.
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по двум приграничным районам Белгородской области 15 снарядов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
В субботу губернатор опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе 20 октября. В пятницу украинские военные выпустили 15 снарядов из гранатометов и минометов по двум приграничным муниципалитетам, по данным главы региона, за отчетный день пострадавших и разрушений нет.
ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью
"В Волоконовском районе из гранатомета и миномета обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 7 гранатометных выстрелов и 6 минометных снарядов. Обошлось без последствий", - написал Гладков.
Он добавил, что в Шебекинском горокруге по селу Новая Таволжанка выпущено два снаряда из гранатомета СПГ-9.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Белгородчина — под ударом: Россия идет по пути Украины