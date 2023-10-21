https://ria.ru/20231021/mvd-1904379255.html

В Красноярском крае погибли три человека и четыре пострадали в ДТП

В Красноярском крае погибли три человека и четыре пострадали в ДТП - РИА Новости, 21.10.2023

В Красноярском крае погибли три человека и четыре пострадали в ДТП

Три человека погибли, четверо, включая двух несовершеннолетних, пострадали при столкновении автомобилей в Новоселовском районе Красноярского края, сообщается в... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T17:02

2023-10-21T17:02

2023-10-21T17:06

происшествия

авто

красноярский край

красноярск

абакан

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КРАСНОЯРСК, 21 окт - РИА Новости. Три человека погибли, четверо, включая двух несовершеннолетних, пострадали при столкновении автомобилей в Новоселовском районе Красноярского края, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД. Авария произошла в субботу вечером на 237-м километре автодороги "Енисей". По предварительной информации, водитель ВАЗ ехал из Красноярска в Абакан. В машине находилось двое взрослых пассажиров и двое несовершеннолетних 14 и 15 лет. Водитель ВАЗ, предварительно, выехал на встречную полосу дороги, где допустил столкновение с Toyota, в котором находились две женщины. "В результате ДТП водитель и двое взрослых пассажиров автомобиля ВАЗ-2107 погибли. Также в автомобиле пострадали двое несовершеннолетних. В иномарке пострадали водитель и пассажир", - говорится в сообщении. По информации полиции, на дороге организовано реверсивное движение.

https://ria.ru/20231021/mvd-1904322868.html

https://ria.ru/20231019/dtp-1903875322.html

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происшествия, авто, красноярский край, красноярск, абакан, toyota corolla