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В Красноярском крае погибли три человека и четыре пострадали в ДТП - РИА Новости, 21.10.2023
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17:02 21.10.2023 (обновлено: 17:06 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/mvd-1904379255.html
В Красноярском крае погибли три человека и четыре пострадали в ДТП
В Красноярском крае погибли три человека и четыре пострадали в ДТП - РИА Новости, 21.10.2023
В Красноярском крае погибли три человека и четыре пострадали в ДТП
Три человека погибли, четверо, включая двух несовершеннолетних, пострадали при столкновении автомобилей в Новоселовском районе Красноярского края, сообщается в... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T17:02
2023-10-21T17:06
происшествия
авто
красноярский край
красноярск
абакан
toyota corolla
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КРАСНОЯРСК, 21 окт - РИА Новости. Три человека погибли, четверо, включая двух несовершеннолетних, пострадали при столкновении автомобилей в Новоселовском районе Красноярского края, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД. Авария произошла в субботу вечером на 237-м километре автодороги "Енисей". По предварительной информации, водитель ВАЗ ехал из Красноярска в Абакан. В машине находилось двое взрослых пассажиров и двое несовершеннолетних 14 и 15 лет. Водитель ВАЗ, предварительно, выехал на встречную полосу дороги, где допустил столкновение с Toyota, в котором находились две женщины. "В результате ДТП водитель и двое взрослых пассажиров автомобиля ВАЗ-2107 погибли. Также в автомобиле пострадали двое несовершеннолетних. В иномарке пострадали водитель и пассажир", - говорится в сообщении. По информации полиции, на дороге организовано реверсивное движение.
https://ria.ru/20231021/mvd-1904322868.html
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происшествия, авто, красноярский край, красноярск, абакан, toyota corolla
Происшествия, Авто, Красноярский край, Красноярск, Абакан, Toyota Corolla
В Красноярском крае погибли три человека и четыре пострадали в ДТП

МВД: в Красноярском крае погибли три человека и четыре пострадали в ДТП

© МВД 24/TelegramДТП в Новоселовском районе Красноярского края, где погибли три человека. 21 октября 2023
ДТП в Новоселовском районе Красноярского края, где погибли три человека. 21 октября 2023
© МВД 24/Telegram
ДТП в Новоселовском районе Красноярского края, где погибли три человека. 21 октября 2023
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 21 окт - РИА Новости. Три человека погибли, четверо, включая двух несовершеннолетних, пострадали при столкновении автомобилей в Новоселовском районе Красноярского края, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД.
Авария произошла в субботу вечером на 237-м километре автодороги "Енисей". По предварительной информации, водитель ВАЗ ехал из Красноярска в Абакан. В машине находилось двое взрослых пассажиров и двое несовершеннолетних 14 и 15 лет. Водитель ВАЗ, предварительно, выехал на встречную полосу дороги, где допустил столкновение с Toyota, в котором находились две женщины.
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"В результате ДТП водитель и двое взрослых пассажиров автомобиля ВАЗ-2107 погибли. Также в автомобиле пострадали двое несовершеннолетних. В иномарке пострадали водитель и пассажир", - говорится в сообщении.
По информации полиции, на дороге организовано реверсивное движение.
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ПроисшествияАвтоКрасноярский крайКрасноярскАбаканToyota Corolla
 
 
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