https://ria.ru/20231021/militarizatsiya-1904288351.html

Глава МИД Приднестровья заподозрил Молдавию в военных приготовлениях

Глава МИД Приднестровья заподозрил Молдавию в военных приготовлениях - РИА Новости, 21.10.2023

Глава МИД Приднестровья заподозрил Молдавию в военных приготовлениях

Демонстративные вливания в молдавскую армию и совместные учения с НАТО сложно трактовать иначе, как военные приготовления, заявил РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T05:10

2023-10-21T05:10

2023-10-21T05:17

в мире

молдавия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150213/20/1502132036_0:0:3593:2022_1920x0_80_0_0_3d189f61a94d6272cec53ce8e27dceed.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости. Демонстративные вливания в молдавскую армию и совместные учения с НАТО сложно трактовать иначе, как военные приготовления, заявил РИА Новости глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев."Демонстративные вливания в молдавскую армию, беспрецедентное число совместных учений с контингентами стран НАТО, постоянные сборы резервистов сложно трактовать иначе, как военные приготовления", — отметил Игнатьев.Министр также подчеркнул, что военный бюджет Молдавии "растет год от года рекордными темпами". При этом финансовую поддержку Кишиневу оказывают и западные страны, которые поставляют военную технику, дроны, пехотное снаряжение и вооружения."Активная милитаризация одной из сторон неурегулированного конфликта вызывает беспокойство не только у жителей Приднестровья, но и самой Молдовы. Всем понятно, что такими действиями западные страны осуществляют внешний вклад в нестабильность, что усиливает общее недоверие к их подходам", — добавил Игнатьев. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью Politico выразила мнение, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, но до этого она неоднократно заявляла о возможности пересмотреть пункт конституции о нейтральном статусе, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом.Несмотря на нейтралитет, с 1994 года Молдавия сотрудничает с западным военным блоком в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе действует информационный центр альянса, а в декабре 2017 года в столице открылось бюро по связям НАТО.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Кишинев начнет присоединение к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, ПМР стала фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230927/pridnestrove-1898992850.html

https://ria.ru/20231020/dodon-1904048502.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, молдавия