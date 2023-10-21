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Глава МИД Приднестровья заподозрил Молдавию в военных приготовлениях - РИА Новости, 21.10.2023
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05:10 21.10.2023 (обновлено: 05:17 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/militarizatsiya-1904288351.html
Глава МИД Приднестровья заподозрил Молдавию в военных приготовлениях
Глава МИД Приднестровья заподозрил Молдавию в военных приготовлениях - РИА Новости, 21.10.2023
Глава МИД Приднестровья заподозрил Молдавию в военных приготовлениях
Демонстративные вливания в молдавскую армию и совместные учения с НАТО сложно трактовать иначе, как военные приготовления, заявил РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T05:10
2023-10-21T05:17
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ТИРАСПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости. Демонстративные вливания в молдавскую армию и совместные учения с НАТО сложно трактовать иначе, как военные приготовления, заявил РИА Новости глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев.&quot;Демонстративные вливания в молдавскую армию, беспрецедентное число совместных учений с контингентами стран НАТО, постоянные сборы резервистов сложно трактовать иначе, как военные приготовления&quot;, — отметил Игнатьев.Министр также подчеркнул, что военный бюджет Молдавии "растет год от года рекордными темпами". При этом финансовую поддержку Кишиневу оказывают и западные страны, которые поставляют военную технику, дроны, пехотное снаряжение и вооружения."Активная милитаризация одной из сторон неурегулированного конфликта вызывает беспокойство не только у жителей Приднестровья, но и самой Молдовы. Всем понятно, что такими действиями западные страны осуществляют внешний вклад в нестабильность, что усиливает общее недоверие к их подходам", — добавил Игнатьев. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью Politico выразила мнение, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, но до этого она неоднократно заявляла о возможности пересмотреть пункт конституции о нейтральном статусе, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом.Несмотря на нейтралитет, с 1994 года Молдавия сотрудничает с западным военным блоком в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе действует информационный центр альянса, а в декабре 2017 года в столице открылось бюро по связям НАТО.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Кишинев начнет присоединение к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, ПМР стала фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230927/pridnestrove-1898992850.html
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в мире, молдавия
В мире, Молдавия
Глава МИД Приднестровья заподозрил Молдавию в военных приготовлениях

Глава МИД ПМР Игнатьев назвал милитаризацию Молдавии военными приготовлениями

© Фото : U.S./ Spc. Joshua LeonardМолдавские военные
Молдавские военные - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© Фото : U.S./ Spc. Joshua Leonard
Молдавские военные. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости. Демонстративные вливания в молдавскую армию и совместные учения с НАТО сложно трактовать иначе, как военные приготовления, заявил РИА Новости глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
«

"Демонстративные вливания в молдавскую армию, беспрецедентное число совместных учений с контингентами стран НАТО, постоянные сборы резервистов сложно трактовать иначе, как военные приготовления", — отметил Игнатьев.

Министр также подчеркнул, что военный бюджет Молдавии "растет год от года рекордными темпами". При этом финансовую поддержку Кишиневу оказывают и западные страны, которые поставляют военную технику, дроны, пехотное снаряжение и вооружения.
"Активная милитаризация одной из сторон неурегулированного конфликта вызывает беспокойство не только у жителей Приднестровья, но и самой Молдовы. Всем понятно, что такими действиями западные страны осуществляют внешний вклад в нестабильность, что усиливает общее недоверие к их подходам", — добавил Игнатьев.
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Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью Politico выразила мнение, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, но до этого она неоднократно заявляла о возможности пересмотреть пункт конституции о нейтральном статусе, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом.
Несмотря на нейтралитет, с 1994 года Молдавия сотрудничает с западным военным блоком в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе действует информационный центр альянса, а в декабре 2017 года в столице открылось бюро по связям НАТО.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Кишинев начнет присоединение к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, ПМР стала фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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