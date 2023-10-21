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На серой ветке московского метро нет движения из-за человека на путях - РИА Новости, 21.10.2023
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16:48 21.10.2023 (обновлено: 16:49 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/metro-1904375770.html
На серой ветке московского метро нет движения из-за человека на путях
На серой ветке московского метро нет движения из-за человека на путях - РИА Новости, 21.10.2023
На серой ветке московского метро нет движения из-за человека на путях
Нет движения поездов на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы от "Бульвара Дмитрия Донского" до "Южной" из-за человека на пути, сообщается в... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T16:48
2023-10-21T16:49
москва
происшествия
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Нет движения поездов на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы от "Бульвара Дмитрия Донского" до "Южной" из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от "Бульвара Дмитрия Донского" до "Южной" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
На серой ветке московского метро нет движения из-за человека на путях

Движения поездов нет от "Бульвара Дмитрия Донского" до "Южной" серой ветки метро

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСтанция метро "Южная" в Москве
Станция метро Южная в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Станция метро "Южная" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Нет движения поездов на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы от "Бульвара Дмитрия Донского" до "Южной" из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
«
"На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от "Бульвара Дмитрия Донского" до "Южной" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.
 
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