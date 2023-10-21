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На серой ветке московского метро нет движения из-за человека на путях
На серой ветке московского метро нет движения из-за человека на путях - РИА Новости, 21.10.2023
На серой ветке московского метро нет движения из-за человека на путях
Нет движения поездов на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы от "Бульвара Дмитрия Донского" до "Южной" из-за человека на пути, сообщается в... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T16:48
2023-10-21T16:48
2023-10-21T16:49
москва
происшествия
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Нет движения поездов на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы от "Бульвара Дмитрия Донского" до "Южной" из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от "Бульвара Дмитрия Донского" до "Южной" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
На серой ветке московского метро нет движения из-за человека на путях
Движения поездов нет от "Бульвара Дмитрия Донского" до "Южной" серой ветки метро