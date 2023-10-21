https://ria.ru/20231021/metro-1904375770.html

На серой ветке московского метро нет движения из-за человека на путях

На серой ветке московского метро нет движения из-за человека на путях - РИА Новости, 21.10.2023

На серой ветке московского метро нет движения из-за человека на путях

Нет движения поездов на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы от "Бульвара Дмитрия Донского" до "Южной" из-за человека на пути, сообщается в... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T16:48

2023-10-21T16:48

2023-10-21T16:49

москва

происшествия

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Нет движения поездов на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы от "Бульвара Дмитрия Донского" до "Южной" из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от "Бульвара Дмитрия Донского" до "Южной" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, происшествия