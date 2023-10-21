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Марокко призвало не переселять палестинцев, а начать мирный процесс - РИА Новости, 21.10.2023
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14:22 21.10.2023 (обновлено: 14:28 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/marokko-1904345227.html
Марокко призвало не переселять палестинцев, а начать мирный процесс
Марокко призвало не переселять палестинцев, а начать мирный процесс - РИА Новости, 21.10.2023
Марокко призвало не переселять палестинцев, а начать мирный процесс
Марокко отвергает какие-либо идеи, направленные на перемещение палестинцев, и призывает к запуску реального мирного процесса, заявил глава МИД королевства Насер РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T14:22
2023-10-21T14:28
в мире
марокко
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
россия
владимир путин
хамас
оон
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КАИР, 21 окт - РИА Новости. Марокко отвергает какие-либо идеи, направленные на перемещение палестинцев, и призывает к запуску реального мирного процесса, заявил глава МИД королевства Насер Бурита в ходе каирского саммита по Палестине.Саммит по палестинской проблеме (Cairo Summit for Peace) проходит в субботу в египетской столице Каире при участии более 30 государств и ряда международных и региональных организаций."Отвергаем все решения и идеи, направленные на перемещение палестинцев с их земель, а также угрозы национальной безопасности соседних стран. Необходим запуск реального мирного процесса", - сказал глава МИД Марокко.Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231021/mid-1904343409.html
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в мире, марокко, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, владимир путин, хамас, оон
В мире, Марокко, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Россия, Владимир Путин, ХАМАС, ООН
Марокко призвало не переселять палестинцев, а начать мирный процесс

МИД Марокко призвал к реальному мирному процессу, а не к переселению палестинцев

© AFP 2023 / ARIS MESSINISДым, поднимающийся над зданиями в секторе Газа во время израильского удара
Дым, поднимающийся над зданиями в секторе Газа во время израильского удара - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AFP 2023 / ARIS MESSINIS
Дым, поднимающийся над зданиями в секторе Газа во время израильского удара
Читать ria.ru в
КАИР, 21 окт - РИА Новости. Марокко отвергает какие-либо идеи, направленные на перемещение палестинцев, и призывает к запуску реального мирного процесса, заявил глава МИД королевства Насер Бурита в ходе каирского саммита по Палестине.
Саммит по палестинской проблеме (Cairo Summit for Peace) проходит в субботу в египетской столице Каире при участии более 30 государств и ряда международных и региональных организаций.
Дым над разрушенными зданиями в северной части сектора Газа во время израильской бомбардировки - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
МИД Турции заявил о глобальных последствиях конфликта на Ближнем Востоке
Вчера, 14:11
"Отвергаем все решения и идеи, направленные на перемещение палестинцев с их земель, а также угрозы национальной безопасности соседних стран. Необходим запуск реального мирного процесса", - сказал глава МИД Марокко.
Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Дым над разрушенными зданиями в северо-западной части сектора Газа - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
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В миреМароккоОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильРоссияВладимир ПутинХАМАСООН
 
 
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