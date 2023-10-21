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СМИ раскрыли детали проекта коммюнике саммита в Каире по Газе - РИА Новости, 21.10.2023
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00:27 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/kommyunike-1904278355.html
СМИ раскрыли детали проекта коммюнике саммита в Каире по Газе
СМИ раскрыли детали проекта коммюнике саммита в Каире по Газе - РИА Новости, 21.10.2023
СМИ раскрыли детали проекта коммюнике саммита в Каире по Газе
В проекте заявления по итогам каирского саммита мира по ситуации в секторе Газа не упоминается право Израиля на самооборону, сообщает газета Financial Times со... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T00:27
2023-10-21T00:27
в мире
израиль
египет
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В проекте заявления по итогам каирского саммита мира по ситуации в секторе Газа не упоминается право Израиля на самооборону, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. По инициативе Египта 21 октября пройдет каирский саммит мира (Cairo Peace Summit) по Газе. "В нем (заявлении) также не упоминается право Израиля на самооборону", - говорится в сообщении издания. По информации газеты, некоторые европейские лидеры рассматривают возможность пропустить саммит на фоне стремления ряда арабских стран добавить в документ пункт о требовании прекращения огня. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе обострения конфликта погибли 19 россиян, двое находятся в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа – порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231021/gaza-1904277748.html
https://ria.ru/20231020/gaza-1904275813.html
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в мире, израиль, египет, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ раскрыли детали проекта коммюнике саммита в Каире по Газе

FT: в проекте коммюнике саммита в Каире не указали право Израиля на самооборону

© AP Photo / Ariel SchalitДым и огонь после израильского авиаудара по сектору Газа, вид с юга Израиля
Дым и огонь после израильского авиаудара по сектору Газа, вид с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Дым и огонь после израильского авиаудара по сектору Газа, вид с юга Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В проекте заявления по итогам каирского саммита мира по ситуации в секторе Газа не упоминается право Израиля на самооборону, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
По инициативе Египта 21 октября пройдет каирский саммит мира (Cairo Peace Summit) по Газе.
"В нем (заявлении) также не упоминается право Израиля на самооборону", - говорится в сообщении издания.
По информации газеты, некоторые европейские лидеры рассматривают возможность пропустить саммит на фоне стремления ряда арабских стран добавить в документ пункт о требовании прекращения огня.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе обострения конфликта погибли 19 россиян, двое находятся в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
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По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа – порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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В миреИзраильЕгипетХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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