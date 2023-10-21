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МИД России призвал согласовать шаги по палестино-израильскому конфликту

МИД России призвал согласовать шаги по палестино-израильскому конфликту - РИА Новости, 21.10.2023

МИД России призвал согласовать шаги по палестино-израильскому конфликту

Необходимо безотлагательно приступить к согласованию стратегии коллективных действий по политическому урегулированию в зоне палестино-израильского конфликта,... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T19:29

2023-10-21T19:29

2023-10-21T19:42

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Необходимо безотлагательно приступить к согласованию стратегии коллективных действий по политическому урегулированию в зоне палестино-израильского конфликта, заявил в субботу замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Равно как невозможно заморозить конфликт в режиме низкой интенсивности. Стороны должны разорвать порочный круг насилия, отказаться от односторонних шагов, включая поселенческое поглощение палестинских территорий, а также подрыв статуса иерусалимских святынь", - отметил дипломат."Наряду с решением не терпящих промедления задач по прекращению нынешнего витка насилия необходимо безотлагательно приступить к согласованию стратегии коллективных действий по политическому урегулированию конфликта, задачей продвижения которого занимался в прошлом "квартет" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН", - указал Богданов.

израиль

россия

палестина

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