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МИД России призвал согласовать шаги по палестино-израильскому конфликту - РИА Новости, 21.10.2023
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19:29 21.10.2023 (обновлено: 19:42 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/izrail-1904405797.html
МИД России призвал согласовать шаги по палестино-израильскому конфликту
МИД России призвал согласовать шаги по палестино-израильскому конфликту - РИА Новости, 21.10.2023
МИД России призвал согласовать шаги по палестино-израильскому конфликту
Необходимо безотлагательно приступить к согласованию стратегии коллективных действий по политическому урегулированию в зоне палестино-израильского конфликта,... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T19:29
2023-10-21T19:42
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Необходимо безотлагательно приступить к согласованию стратегии коллективных действий по политическому урегулированию в зоне палестино-израильского конфликта, заявил в субботу замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Равно как невозможно заморозить конфликт в режиме низкой интенсивности. Стороны должны разорвать порочный круг насилия, отказаться от односторонних шагов, включая поселенческое поглощение палестинских территорий, а также подрыв статуса иерусалимских святынь", - отметил дипломат."Наряду с решением не терпящих промедления задач по прекращению нынешнего витка насилия необходимо безотлагательно приступить к согласованию стратегии коллективных действий по политическому урегулированию конфликта, задачей продвижения которого занимался в прошлом "квартет" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН", - указал Богданов.
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в мире, израиль, россия, палестина, сша, михаил богданов, евросоюз, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Палестина, США, Михаил Богданов, Евросоюз, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД России призвал согласовать шаги по палестино-израильскому конфликту

Богданов: нужно согласовать действия по остановке конфликта Палестины и Израиля

© AP Photo / Majdi MohammedДым поднимается над лагерем беженцев
Дым поднимается над лагерем беженцев - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Majdi Mohammed
Дым поднимается над лагерем беженцев
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Необходимо безотлагательно приступить к согласованию стратегии коллективных действий по политическому урегулированию в зоне палестино-израильского конфликта, заявил в субботу замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Равно как невозможно заморозить конфликт в режиме низкой интенсивности. Стороны должны разорвать порочный круг насилия, отказаться от односторонних шагов, включая поселенческое поглощение палестинских территорий, а также подрыв статуса иерусалимских святынь", - отметил дипломат.
"Наряду с решением не терпящих промедления задач по прекращению нынешнего витка насилия необходимо безотлагательно приступить к согласованию стратегии коллективных действий по политическому урегулированию конфликта, задачей продвижения которого занимался в прошлом "квартет" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН", - указал Богданов.
 
В миреИзраильРоссияПалестинаСШАМихаил БогдановЕвросоюзООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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