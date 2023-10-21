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Израиль пригрозил "Хезболле" расплатой - РИА Новости, 21.10.2023
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15:50 21.10.2023 (обновлено: 17:19 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/izrail-1904361408.html
Израиль пригрозил "Хезболле" расплатой
Израиль пригрозил "Хезболле" расплатой - РИА Новости, 21.10.2023
Израиль пригрозил "Хезболле" расплатой
Ливанское движение "Хезболла" пожалеет о решении ввязаться в палестино-израильский конфликт, приводит Haaretz слова министра обороны Израиля Йоава Галланта. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T15:50
2023-10-21T17:19
в мире
израиль
россия
хезболла
хамас
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" пожалеет о решении ввязаться в палестино-израильский конфликт, приводит Haaretz слова министра обороны Израиля Йоава Галланта."Хезболла" решила вступить в бой и расплачивается за это. Мы должны быть готовы ко всему. Впереди большие испытания", — сказал он.Как писала газета New York Times, Галлант выступал за нанесение превентивного удара по "Хезболле". Он призывал сконцентрировать усилия на ливанском движении, так как полагает, что оно представляет большую угрозу, чем ХАМАС. Тем не менее премьер-министр Биньямин Нетаньяху наложил вето на подобные предложения, а США, по информации Times of Israel, в частном порядке раскритиковали эту идею, поскольку такая ошибка может привести к более масштабной войне.С начала обострения израильско-палестинского конфликта "Хезболла" и израильская армия обмениваются ударами по приграничным территориям, но масштабной эскалации избегают. Тем не менее власти Израиля не исключают ухудшения ситуации на севере.Российский посол в Ливане Александр Рудаков отмечал, что инциденты на ливано-израильской границе не означают вступления "Хезболлы" в военное противостояние, по его словам, стороны соблюдают "привычные правила игры". Глава Пентагона Ллойд Остин, со своей стороны, заявлял, что США не видят концентрации сил ливанского движения на границе.Конфликт между Израилем и ХАМАСУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило четыре тысячи человек, причем более полутора тысяч — это дети, а тысяча — женщины. В Израиле погибли свыше 1,3 тысячи человек, среди них 20 россиян. По разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
https://ria.ru/20231019/ministr-1903895469.html
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в мире, израиль, россия, хезболла, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Хезболла, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль пригрозил "Хезболле" расплатой

Глава Минобороны Израиля пригрозил "Хезболле" расплатой за вступление в конфликт

© AFP 2023 / HUSSEIN FALEHСторонники ливанского движения "Хезболла" во время демонстрации солидарности с палестинским народом
Сторонники ливанского движения Хезболла во время демонстрации солидарности с палестинским народом - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AFP 2023 / HUSSEIN FALEH
Сторонники ливанского движения "Хезболла" во время демонстрации солидарности с палестинским народом. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" пожалеет о решении ввязаться в палестино-израильский конфликт, приводит Haaretz слова министра обороны Израиля Йоава Галланта.
"Хезболла" решила вступить в бой и расплачивается за это. Мы должны быть готовы ко всему. Впереди большие испытания", — сказал он.
Танк Меркава сухопутных войск вооруженных сил Израиля - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Министр обороны Израиля заявил, что отвечает за победу страны "в бою"
19 октября, 16:45
Как писала газета New York Times, Галлант выступал за нанесение превентивного удара по "Хезболле". Он призывал сконцентрировать усилия на ливанском движении, так как полагает, что оно представляет большую угрозу, чем ХАМАС. Тем не менее премьер-министр Биньямин Нетаньяху наложил вето на подобные предложения, а США, по информации Times of Israel, в частном порядке раскритиковали эту идею, поскольку такая ошибка может привести к более масштабной войне.
С начала обострения израильско-палестинского конфликта "Хезболла" и израильская армия обмениваются ударами по приграничным территориям, но масштабной эскалации избегают. Тем не менее власти Израиля не исключают ухудшения ситуации на севере.
Российский посол в Ливане Александр Рудаков отмечал, что инциденты на ливано-израильской границе не означают вступления "Хезболлы" в военное противостояние, по его словам, стороны соблюдают "привычные правила игры". Глава Пентагона Ллойд Остин, со своей стороны, заявлял, что США не видят концентрации сил ливанского движения на границе.
Дым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
СМИ: Франция напрямую призывала "Хезболлу" не обострять ситуацию с Израилем
Вчера, 01:32

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило четыре тысячи человек, причем более полутора тысяч — это дети, а тысяча — женщины. В Израиле погибли свыше 1,3 тысячи человек, среди них 20 россиян. По разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
 
В миреИзраильРоссияХезболлаХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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