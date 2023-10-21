https://ria.ru/20231021/izrail-1904361408.html

Израиль пригрозил "Хезболле" расплатой

Израиль пригрозил "Хезболле" расплатой - РИА Новости, 21.10.2023

Израиль пригрозил "Хезболле" расплатой

Ливанское движение "Хезболла" пожалеет о решении ввязаться в палестино-израильский конфликт, приводит Haaretz слова министра обороны Израиля Йоава Галланта. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T15:50

2023-10-21T15:50

2023-10-21T17:19

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" пожалеет о решении ввязаться в палестино-израильский конфликт, приводит Haaretz слова министра обороны Израиля Йоава Галланта."Хезболла" решила вступить в бой и расплачивается за это. Мы должны быть готовы ко всему. Впереди большие испытания", — сказал он.Как писала газета New York Times, Галлант выступал за нанесение превентивного удара по "Хезболле". Он призывал сконцентрировать усилия на ливанском движении, так как полагает, что оно представляет большую угрозу, чем ХАМАС. Тем не менее премьер-министр Биньямин Нетаньяху наложил вето на подобные предложения, а США, по информации Times of Israel, в частном порядке раскритиковали эту идею, поскольку такая ошибка может привести к более масштабной войне.С начала обострения израильско-палестинского конфликта "Хезболла" и израильская армия обмениваются ударами по приграничным территориям, но масштабной эскалации избегают. Тем не менее власти Израиля не исключают ухудшения ситуации на севере.Российский посол в Ливане Александр Рудаков отмечал, что инциденты на ливано-израильской границе не означают вступления "Хезболлы" в военное противостояние, по его словам, стороны соблюдают "привычные правила игры". Глава Пентагона Ллойд Остин, со своей стороны, заявлял, что США не видят концентрации сил ливанского движения на границе.Конфликт между Израилем и ХАМАСУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило четыре тысячи человек, причем более полутора тысяч — это дети, а тысяча — женщины. В Израиле погибли свыше 1,3 тысячи человек, среди них 20 россиян. По разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

https://ria.ru/20231019/ministr-1903895469.html

https://ria.ru/20231021/frantsiya-1904281579.html

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в мире, израиль, россия, хезболла, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году