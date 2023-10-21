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В Израиле заявили, что зафиксировали несколько пусков на севере

В Израиле заявили, что зафиксировали несколько пусков на севере - РИА Новости, 21.10.2023

В Израиле заявили, что зафиксировали несколько пусков на севере

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что было зафиксировано несколько пусков в направлении района Хар-Дов на севере страны, ведется ответный огонь, следует из РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T14:22

2023-10-21T14:22

2023-10-21T14:33

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

север

израиль

в мире

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что было зафиксировано несколько пусков в направлении района Хар-Дов на севере страны, ведется ответный огонь, следует из заявления."Некоторое время назад было зафиксировано несколько пусков в направлении района Хар-Дов. Солдаты Армии обороны Израиля открывают ответный огонь", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, север, израиль, в мире