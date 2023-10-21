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В Израиле заявили, что зафиксировали несколько пусков на севере - РИА Новости, 21.10.2023
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14:22 21.10.2023 (обновлено: 14:33 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/izrail-1904345333.html
В Израиле заявили, что зафиксировали несколько пусков на севере
В Израиле заявили, что зафиксировали несколько пусков на севере - РИА Новости, 21.10.2023
В Израиле заявили, что зафиксировали несколько пусков на севере
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что было зафиксировано несколько пусков в направлении района Хар-Дов на севере страны, ведется ответный огонь, следует из РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T14:22
2023-10-21T14:33
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
север
израиль
в мире
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что было зафиксировано несколько пусков в направлении района Хар-Дов на севере страны, ведется ответный огонь, следует из заявления."Некоторое время назад было зафиксировано несколько пусков в направлении района Хар-Дов. Солдаты Армии обороны Израиля открывают ответный огонь", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
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4.7
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, север, израиль, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Север, Израиль, В мире
В Израиле заявили, что зафиксировали несколько пусков на севере

Армия Израиля заявила, что зафиксировала пуски на севере, ведется ответный огонь

© AP Photo / Hussein MallaДым над позицией израильской армии
Дым над позицией израильской армии - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Hussein Malla
Дым над позицией израильской армии
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что было зафиксировано несколько пусков в направлении района Хар-Дов на севере страны, ведется ответный огонь, следует из заявления.
"Некоторое время назад было зафиксировано несколько пусков в направлении района Хар-Дов. Солдаты Армии обороны Израиля открывают ответный огонь", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСеверИзраильВ мире
 
 
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