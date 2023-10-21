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Бразилия заявила о безальтернативности переговоров в Израиле - РИА Новости, 21.10.2023
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15:03 21.10.2023 (обновлено: 15:04 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/iz-1904351161.html
Бразилия заявила о безальтернативности переговоров в Израиле
Бразилия заявила о безальтернативности переговоров в Израиле - РИА Новости, 21.10.2023
Бразилия заявила о безальтернативности переговоров в Израиле
Только переговоры могут продвинуть двугосударственное решение конфликта Израиля и Палестины, заявил глава МИД Бразилии Мауро Виейра на международной конференции РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T15:03
2023-10-21T15:04
израиль
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россия
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Только переговоры могут продвинуть двугосударственное решение конфликта Израиля и Палестины, заявил глава МИД Бразилии Мауро Виейра на международной конференции в Египте по урегулированию кризиса на Ближнем Востоке. Выступления участников транслировал канал канцелярии президента Египта. "Только возобновление эффективных переговоров может принести конкретные результаты к решению двух государств", - заявил Виейра. Министр также осудил атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль и отметил, что последние события в регионе ставят под угрозу решение о создании двух государств. Саммит по палестинской проблеме (Cairo Summit for Peace) проходит в субботу в египетской столице Каире при участии более 30 государств и ряда международных и региональных организаций. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231021/mid-1904350718.html
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израиль, в мире, россия, бразилия, мауру виейра, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, общество
Израиль, В мире, Россия, Бразилия, Мауру Виейра, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Общество
Бразилия заявила о безальтернативности переговоров в Израиле

МИД Бразилии: только переговоры могут продвинуть решение конфликта в Израиле

© AFP 2023 / MOHAMMED ASSADЛюди на египетской стороне КПП Рафах наблюдают, как колонна грузовиков с гуманитарной помощью пересекает сектор Газа
Люди на египетской стороне КПП Рафах наблюдают, как колонна грузовиков с гуманитарной помощью пересекает сектор Газа - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ASSAD
Люди на египетской стороне КПП Рафах наблюдают, как колонна грузовиков с гуманитарной помощью пересекает сектор Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Только переговоры могут продвинуть двугосударственное решение конфликта Израиля и Палестины, заявил глава МИД Бразилии Мауро Виейра на международной конференции в Египте по урегулированию кризиса на Ближнем Востоке.
Выступления участников транслировал канал канцелярии президента Египта.
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"Только возобновление эффективных переговоров может принести конкретные результаты к решению двух государств", - заявил Виейра.
Министр также осудил атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль и отметил, что последние события в регионе ставят под угрозу решение о создании двух государств.
Саммит по палестинской проблеме (Cairo Summit for Peace) проходит в субботу в египетской столице Каире при участии более 30 государств и ряда международных и региональных организаций.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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