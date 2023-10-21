https://ria.ru/20231021/gruzy-1904362122.html

Орловская область послала с начала СВО на фронт тысячи тонн грузов

Орловская область послала с начала СВО на фронт тысячи тонн грузов - РИА Новости, 21.10.2023

Орловская область послала с начала СВО на фронт тысячи тонн грузов

Орловская область с начала специальной военной операции направила на фронт более 3 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил журналистам губернатор региона Андрей РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T15:53

2023-10-21T15:53

2023-10-21T15:53

надежные люди

орловская область

андрей клычков

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Орловская область с начала специальной военной операции направила на фронт более 3 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил журналистам губернатор региона Андрей Клычков. "Мы сегодня выстроили работу по региону... Каждые два дня доставляем гуманитарную помощь. Я, главы районов, члены моего правительства в регулярном режиме посещаем зону СВО. Без этого невозможно почувствовать настроение, внутреннее состояние наших ребят... Уже более трех тысяч тонн грузов направлено, работа будет продолжена", - сказал Клычков. Он подчеркнул, что, по его мнению, без поддержки фронта невозможно говорить о победе.

https://ria.ru/20231020/gumpomosch-1904181991.html

орловская область

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2023

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орловская область, андрей клычков