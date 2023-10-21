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Орловская область послала с начала СВО на фронт тысячи тонн грузов - РИА Новости, 21.10.2023
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Надежные люди
 
15:53 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/gruzy-1904362122.html
Орловская область послала с начала СВО на фронт тысячи тонн грузов
Орловская область послала с начала СВО на фронт тысячи тонн грузов - РИА Новости, 21.10.2023
Орловская область послала с начала СВО на фронт тысячи тонн грузов
Орловская область с начала специальной военной операции направила на фронт более 3 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил журналистам губернатор региона Андрей РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T15:53
2023-10-21T15:53
надежные люди
орловская область
андрей клычков
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Орловская область с начала специальной военной операции направила на фронт более 3 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил журналистам губернатор региона Андрей Клычков. "Мы сегодня выстроили работу по региону... Каждые два дня доставляем гуманитарную помощь. Я, главы районов, члены моего правительства в регулярном режиме посещаем зону СВО. Без этого невозможно почувствовать настроение, внутреннее состояние наших ребят... Уже более трех тысяч тонн грузов направлено, работа будет продолжена", - сказал Клычков. Он подчеркнул, что, по его мнению, без поддержки фронта невозможно говорить о победе.
https://ria.ru/20231020/gumpomosch-1904181991.html
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орловская область, андрей клычков
Надежные люди, Орловская область, Андрей Клычков
Орловская область послала с начала СВО на фронт тысячи тонн грузов

Орловская область направила с начала СВО на фронт более трех тысяч тонн грузов

© Фото : Советник Лежнев/TelegramРазгрузка гуманитарного груза из Орловской области для фронта
Разгрузка гуманитарного груза из Орловской области для фронта - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© Фото : Советник Лежнев/Telegram
Разгрузка гуманитарного груза из Орловской области для фронта. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Орловская область с начала специальной военной операции направила на фронт более 3 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил журналистам губернатор региона Андрей Клычков.
"Мы сегодня выстроили работу по региону... Каждые два дня доставляем гуманитарную помощь. Я, главы районов, члены моего правительства в регулярном режиме посещаем зону СВО. Без этого невозможно почувствовать настроение, внутреннее состояние наших ребят... Уже более трех тысяч тонн грузов направлено, работа будет продолжена", - сказал Клычков.
Он подчеркнул, что, по его мнению, без поддержки фронта невозможно говорить о победе.
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Надежные людиОрловская областьАндрей Клычков
 
 
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