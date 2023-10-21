https://ria.ru/20231021/gaaga-1904356678.html

В Нидерландах прошла демонстрация в поддержку Палестины

В Нидерландах прошла демонстрация в поддержку Палестины - РИА Новости, 21.10.2023

В Нидерландах прошла демонстрация в поддержку Палестины

Сотни демонстрантов в субботу приняли участие в пропалестинской демонстрации в Гааге, марш закончился мирно, пишет издание Omroep West. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T15:33

2023-10-21T15:33

2023-10-21T15:33

в мире

израиль

палестина

гаага

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

международный уголовный суд

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ГААГА, 21 окт - РИА Новости. Сотни демонстрантов в субботу приняли участие в пропалестинской демонстрации в Гааге, марш закончился мирно, пишет издание Omroep West. Сообщается, что демонстранты в субботу прошли маршем от Траансвалпарка до Зяудерпарка в Гааге. Участники акции пришли с палестинскими флагами, а также плакатами, надпись на которых гласила: "Свободу Палестине!". По данным издания, собравшихся было порядка ста человек. Отмечается, что марш прошел мирно и без инцидентов. Колонну демонстрантов сопровождали полицейские. В среду сотни демонстрантов собрались у Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, чтобы осудить обстрел больницы в Газе, в котором палестинцы обвиняют израильские силы. Акция проходила мирно, однако к позднему вечеру вышла из-под контроля. Демонстранты начали закидывать полицию фейерверками. Правоохранители вынуждены были разогнать протестующих силой, в том числе с помощью дубинок. Ранее Минздрав Газы заявил, что 17 октября вследствие удара по больнице "Аль-Ахли" погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них - женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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в мире, израиль, палестина, гаага, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, международный уголовный суд