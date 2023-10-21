https://ria.ru/20231021/apparaty-1904308515.html

Больницы Удмуртии пополнили аппаратами УЗИ

Больницы Удмуртии пополнили аппаратами УЗИ - РИА Новости, 21.10.2023

Больницы Удмуртии пополнили аппаратами УЗИ

В больницы Удмуртии поступила вторая партия из 29 отечественных аппаратов УЗИ, сообщил глава республики Александр Бречалов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T10:40

2023-10-21T10:40

2023-10-21T10:40

удмуртская республика

удмуртская республика (удмуртия)

александр бречалов

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УФА, 21 окт - РИА Новости. В больницы Удмуртии поступила вторая партия из 29 отечественных аппаратов УЗИ, сообщил глава республики Александр Бречалов в своём Telegram-канале. "Двадцать девять отечественных современных аппаратов для проведения ультразвуковых исследований поступило в больницы Удмуртской республики в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение", инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным",- рассказал Бречалов. Так, по одному аппарату УЗИ получат Воткинская городская, а также Балезинская, Вавожская, Воткинская, Дебесская, Завьяловская, Камбарская, Каракулинская, Кезская, Кизнерская, Киясовская, Красногорская, Малопургинская, Селтинская, Сюмсинская, Шарканская, Юкаменская районные больницы. По два аппарата УЗИ отправятся в Алнашскую и Якшур-Бодьинскую районные больницы, а также в Глазовскую межрайонную больницу. Сразу 6 единиц получит Сарапульская городская больница, рассказал глава региона. Он отметил, что разрешающие способности нового отечественного аппарата "Рускан" позволяют делать диагностику пациентов более качественной и доступной. Оборудование предназначено для исследования органов брюшной полости, сердца и сосудов, малого таза, молочной железы, щитовидной железы. "Новая аппаратура дополнит действующий в больнице аппарат УЗИ, который установлен в стационаре. Это очень удобно, теперь мы сможем разделить патоки пациентов, проводить диагностику и в поликлинике, в том числе в рамках диспансеризации, и для тех, кто находится на стационарном лечении", - приводит слова главного врача Камбарской районной больницы Александры Бузиловой пресс-служба главы Удмуртии. По данным пресс-службы, объем первой партии аппаратов УЗИ, поступившей в июне, составил 26 единиц. В этом году в больницы республики также будут закуплены новые рентген-аппараты, маммографы и эндоскопическое оборудования для проведения щадящих для пациентов процедур и операций.

https://ria.ru/20231017/udmurtiya-1903235583.html

https://ria.ru/20231009/udmurtiya-1901584012.html

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удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, россия