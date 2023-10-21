https://ria.ru/20231021/aktsiya-1904408837.html

В Вашингтоне проходит акция в поддержку прекращения огня в Газе

В Вашингтоне проходит акция в поддержку прекращения огня в Газе - РИА Новости, 21.10.2023

В Вашингтоне проходит акция в поддержку прекращения огня в Газе

Сотни активистов собрались в Вашингтоне в субботу на акцию в поддержку прекращения огня в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T19:48

2023-10-21T19:48

2023-10-21T22:58

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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Сотни активистов собрались в Вашингтоне в субботу на акцию в поддержку прекращения огня в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости.Накануне в Вашингтоне также проходила акция с требованием прекратить огонь в Газе. Тогда тысячи людей, в основном представители мусульманских объединений, собрались возле Капитолия, а затем прошли маршем к Белому дому. Также прошла коллективная молитва. По наблюдению корреспондента агентства, протест прошёл мирно.Акция в субботу началась возле монумента Вашингтону. Митингующие, среди прочего, скандируют "Палестина будет свободной" и "прекратите огонь". Ряд протестующих пришли с плакатами "прекратите бомбить Газу" и "остановите оккупацию".Протестующие вышли на дорогу рядом с монументом. Полицейские перекрыли дорогу, но не вмешивались.Позднее число участников акции возросло до нескольких тысяч человек. Некоторые, как и днем ранее, совершили коллективную молитву. Митингующие прошли маршем от монумента Вашингтону до аллеи неподалеку от Капитолия, где и продолжили митинг. Полиция перекрывала дороги на пути следования активистов, но по-прежнему не вмешивалась.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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в мире, вашингтон (штат), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году