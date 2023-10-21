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В Вашингтоне проходит акция в поддержку прекращения огня в Газе - РИА Новости, 21.10.2023
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19:48 21.10.2023 (обновлено: 22:58 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/aktsiya-1904408837.html
В Вашингтоне проходит акция в поддержку прекращения огня в Газе
В Вашингтоне проходит акция в поддержку прекращения огня в Газе - РИА Новости, 21.10.2023
В Вашингтоне проходит акция в поддержку прекращения огня в Газе
Сотни активистов собрались в Вашингтоне в субботу на акцию в поддержку прекращения огня в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T19:48
2023-10-21T22:58
в мире
вашингтон (штат)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Сотни активистов собрались в Вашингтоне в субботу на акцию в поддержку прекращения огня в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости.Накануне в Вашингтоне также проходила акция с требованием прекратить огонь в Газе. Тогда тысячи людей, в основном представители мусульманских объединений, собрались возле Капитолия, а затем прошли маршем к Белому дому. Также прошла коллективная молитва. По наблюдению корреспондента агентства, протест прошёл мирно.Акция в субботу началась возле монумента Вашингтону. Митингующие, среди прочего, скандируют "Палестина будет свободной" и "прекратите огонь". Ряд протестующих пришли с плакатами "прекратите бомбить Газу" и "остановите оккупацию".Протестующие вышли на дорогу рядом с монументом. Полицейские перекрыли дорогу, но не вмешивались.Позднее число участников акции возросло до нескольких тысяч человек. Некоторые, как и днем ранее, совершили коллективную молитву. Митингующие прошли маршем от монумента Вашингтону до аллеи неподалеку от Капитолия, где и продолжили митинг. Полиция перекрывала дороги на пути следования активистов, но по-прежнему не вмешивалась.
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
вашингтон (штат)
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РИА Новости
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в мире, вашингтон (штат), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Вашингтон (штат), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Вашингтоне проходит акция в поддержку прекращения огня в Газе

В Вашингтоне сотни активистов вышли на акцию в поддержку прекращения огня в Газе

© AFP 2023 / ROBERTO SCHMIDTАкция в поддержку прекращения огня в секторе Газа в Вашингтоне
Акция в поддержку прекращения огня в секторе Газа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AFP 2023 / ROBERTO SCHMIDT
Акция в поддержку прекращения огня в секторе Газа в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Сотни активистов собрались в Вашингтоне в субботу на акцию в поддержку прекращения огня в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне в Вашингтоне также проходила акция с требованием прекратить огонь в Газе. Тогда тысячи людей, в основном представители мусульманских объединений, собрались возле Капитолия, а затем прошли маршем к Белому дому. Также прошла коллективная молитва. По наблюдению корреспондента агентства, протест прошёл мирно.
Акция в субботу началась возле монумента Вашингтону. Митингующие, среди прочего, скандируют "Палестина будет свободной" и "прекратите огонь". Ряд протестующих пришли с плакатами "прекратите бомбить Газу" и "остановите оккупацию".
Протестующие вышли на дорогу рядом с монументом. Полицейские перекрыли дорогу, но не вмешивались.
Позднее число участников акции возросло до нескольких тысяч человек. Некоторые, как и днем ранее, совершили коллективную молитву. Митингующие прошли маршем от монумента Вашингтону до аллеи неподалеку от Капитолия, где и продолжили митинг. Полиция перекрывала дороги на пути следования активистов, но по-прежнему не вмешивалась.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
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В миреВашингтон (штат)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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