https://ria.ru/20231021/aktivy-1904298739.html

Крым продаст активы украинских олигархов на миллиард рублей

Крым продаст активы украинских олигархов на миллиард рублей - РИА Новости, 21.10.2023

Крым продаст активы украинских олигархов на миллиард рублей

Крым планирует до конца года получить более миллиарда рублей от продажи национализированных активов украинских олигархов, сообщил глава крымского парламента... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T08:59

2023-10-21T08:59

2023-10-21T08:59

экономика

россия

владимир константинов

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781512458_0:329:2732:1866_1920x0_80_0_0_44219544d1da14366f2857d890919f1d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Крым планирует до конца года получить более миллиарда рублей от продажи национализированных активов украинских олигархов, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что в Крыму провели первые восемь аукционов по продаже национализированного имущества украинских олигархов и политиков, занявших враждебную позицию по отношению к России, договоры купли-продажи заключены на сумму свыше 815 миллионов рублей. "До конца года планируется отчуждение национализированного имущества путем проведения аукциона по 19 лотам. В результате продажи этих объектов в бюджет Крыма поступит более 1 млрд рублей", - написал Константинов.Он подчеркнул, что начальная стоимость лотов определяется в рамках независимой оценки имущества в соответствии с требованиями российского законодательства. "Принять участие в торгах может каждый желающий", - подчеркнул глава парламента. При этом, по его словам, средства от продажи первых восьми лотов национализированного имущества – около 820 миллионов рублей – уже поступили в бюджет республики

https://ria.ru/20231021/kvartira-1904295754.html

https://ria.ru/20230218/krym-1852821736.html

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир константинов, республика крым