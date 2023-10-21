Крым продаст активы украинских олигархов на миллиард рублей
Крым продаст национализированные активы украинских олигархов на миллиард рублей
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкДом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского
Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Крым планирует до конца года получить более миллиарда рублей от продажи национализированных активов украинских олигархов, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Крыму провели первые восемь аукционов по продаже национализированного имущества украинских олигархов и политиков, занявших враждебную позицию по отношению к России, договоры купли-продажи заключены на сумму свыше 815 миллионов рублей.
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"До конца года планируется отчуждение национализированного имущества путем проведения аукциона по 19 лотам. В результате продажи этих объектов в бюджет Крыма поступит более 1 млрд рублей", - написал Константинов.
Он подчеркнул, что начальная стоимость лотов определяется в рамках независимой оценки имущества в соответствии с требованиями российского законодательства.
"Принять участие в торгах может каждый желающий", - подчеркнул глава парламента.
При этом, по его словам, средства от продажи первых восьми лотов национализированного имущества – около 820 миллионов рублей – уже поступили в бюджет республики