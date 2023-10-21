Рейтинг@Mail.ru
Крым продаст активы украинских олигархов на миллиард рублей - РИА Новости, 21.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:59 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/aktivy-1904298739.html
Крым продаст активы украинских олигархов на миллиард рублей
Крым продаст активы украинских олигархов на миллиард рублей - РИА Новости, 21.10.2023
Крым продаст активы украинских олигархов на миллиард рублей
Крым планирует до конца года получить более миллиарда рублей от продажи национализированных активов украинских олигархов, сообщил глава крымского парламента... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T08:59
2023-10-21T08:59
экономика
россия
владимир константинов
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781512458_0:329:2732:1866_1920x0_80_0_0_44219544d1da14366f2857d890919f1d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Крым планирует до конца года получить более миллиарда рублей от продажи национализированных активов украинских олигархов, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что в Крыму провели первые восемь аукционов по продаже национализированного имущества украинских олигархов и политиков, занявших враждебную позицию по отношению к России, договоры купли-продажи заключены на сумму свыше 815 миллионов рублей. &quot;До конца года планируется отчуждение национализированного имущества путем проведения аукциона по 19 лотам. В результате продажи этих объектов в бюджет Крыма поступит более 1 млрд рублей&quot;, - написал Константинов.Он подчеркнул, что начальная стоимость лотов определяется в рамках независимой оценки имущества в соответствии с требованиями российского законодательства. "Принять участие в торгах может каждый желающий", - подчеркнул глава парламента. При этом, по его словам, средства от продажи первых восьми лотов национализированного имущества – около 820 миллионов рублей – уже поступили в бюджет республики
https://ria.ru/20231021/kvartira-1904295754.html
https://ria.ru/20230218/krym-1852821736.html
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781512458_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8dd3ecaf35fce0deba0fd0db5c8b60af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир константинов, республика крым
Экономика, Россия, Владимир Константинов, Республика Крым
Крым продаст активы украинских олигархов на миллиард рублей

Крым продаст национализированные активы украинских олигархов на миллиард рублей

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкДом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского
Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Крым планирует до конца года получить более миллиарда рублей от продажи национализированных активов украинских олигархов, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Крыму провели первые восемь аукционов по продаже национализированного имущества украинских олигархов и политиков, занявших враждебную позицию по отношению к России, договоры купли-продажи заключены на сумму свыше 815 миллионов рублей.
ЖК Император в поселке Ливадия в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
В Крыму заявили о высоком спросе на покупку квартиры семьи Зеленского
Вчера, 08:18
«

"До конца года планируется отчуждение национализированного имущества путем проведения аукциона по 19 лотам. В результате продажи этих объектов в бюджет Крыма поступит более 1 млрд рублей", - написал Константинов.

Он подчеркнул, что начальная стоимость лотов определяется в рамках независимой оценки имущества в соответствии с требованиями российского законодательства.
"Принять участие в торгах может каждый желающий", - подчеркнул глава парламента.
При этом, по его словам, средства от продажи первых восьми лотов национализированного имущества – около 820 миллионов рублей – уже поступили в бюджет республики
Отдыхающие гуляют по набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Украинские олигархи скрывают активы в Крыму, заявили власти
18 февраля, 08:59
 
ЭкономикаРоссияВладимир КонстантиновРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала