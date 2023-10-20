https://ria.ru/20231020/zayavu-1904139535.html
В ЯНАО начался прием заявок на премию "Семья Ямала – 2024"
В ЯНАО начался прием заявок на премию "Семья Ямала – 2024" - РИА Новости, 20.10.2023
В ЯНАО начался прием заявок на премию "Семья Ямала – 2024"
Прием заявок на премию "Семья Ямала – 2024" стартовал в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T14:32
2023-10-20T14:32
2023-10-20T14:32
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
семья
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САЛЕХАРД, 20 окт — РИА Новости. Прием заявок на премию "Семья Ямала – 2024" стартовал в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба правительства региона. "В муниципалитетах округа начался прием заявок на премию "Семья Ямала – 2024". Главный семейный конкурс в следующем году в регионе пройдет в одиннадцатый раз. Лауреатов конкурса определят в восьми номинациях: "Многодетная семья года", "Молодая семья года", "Династия года", "Золотая семья года", "Опекунская семья года", "Преодоление", "Спортивная семья года", "Творческая семья года", — говорится в сообщении. Подать заявку могут предприятия, организации, в том числе общественные, предоставив необходимую информацию о семье, согласно номинации. Итоги премии подведут в конце марта 2024 года, имена победителей объявят в мае на торжественной церемонии, приуроченной к Международному дню семьи. За победу северяне получат грант от губернатора Ямала в размере 250 тысяч рублей. Победители первых четырех номинаций представят регион на федеральном уровне. "Премия "Семья Ямала" стала ежегодной доброй традицией. Каждая семья-участник – это гордость нашего региона. Особенно приятно, когда северян выделяют на всероссийском этапе конкурса. Девять семей Ямала уже признаны одними из лучших в России", — приводятся в сообщении слова начальника отдела департамента социальной защиты населения ЯНАО Дианы Саранчиной. За десять лет участниками региональной премии стали 385 семей, 54 из них признаны лауреатами, уточняют власти.
https://ria.ru/20231019/konkurs-1903956118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямал, семья
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Семья
САЛЕХАРД, 20 окт — РИА Новости. Прием заявок на премию "Семья Ямала – 2024" стартовал в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба правительства региона.
"В муниципалитетах округа начался прием заявок на премию "Семья Ямала – 2024". Главный семейный конкурс в следующем году в регионе пройдет в одиннадцатый раз. Лауреатов конкурса определят в восьми номинациях: "Многодетная семья года", "Молодая семья года", "Династия года", "Золотая семья года", "Опекунская семья года", "Преодоление", "Спортивная семья года", "Творческая семья года", — говорится в сообщении.
Первые заявки поступили на конкурс "Симфония Ямала"
Подать заявку могут предприятия, организации, в том числе общественные, предоставив необходимую информацию о семье, согласно номинации. Итоги премии подведут в конце марта 2024 года, имена победителей объявят в мае на торжественной церемонии, приуроченной к Международному дню семьи.
За победу северяне получат грант от губернатора Ямала
в размере 250 тысяч рублей. Победители первых четырех номинаций представят регион на федеральном уровне.
«
"Премия "Семья Ямала" стала ежегодной доброй традицией. Каждая семья-участник – это гордость нашего региона. Особенно приятно, когда северян выделяют на всероссийском этапе конкурса. Девять семей Ямала уже признаны одними из лучших в России", — приводятся в сообщении слова начальника отдела департамента социальной защиты населения ЯНАО Дианы Саранчиной.
За десять лет участниками региональной премии стали 385 семей, 54 из них признаны лауреатами, уточняют власти.