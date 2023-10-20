https://ria.ru/20231020/zapad-1904071850.html
Медведев заявил, что на Западе наказывают за выход за идеологические буйки
Медведев заявил, что на Западе наказывают за выход за идеологические буйки - РИА Новости, 20.10.2023
Медведев заявил, что на Западе наказывают за выход за идеологические буйки
На Западе уже прямо наказывается "выход за буйки идеологического тренда", сейчас таковым может считаться выражение соболезнования палестинцам, написал... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T11:46
2023-10-20T11:46
2023-10-20T12:57
дмитрий медведев
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израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. На Западе уже прямо наказывается "выход за буйки идеологического тренда", сейчас таковым может считаться выражение соболезнования палестинцам, написал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."Выход за буйки идеологического тренда уже прямо наказуем на Западе. Выражать соболезнования израильтянам можно, а палестинцам — нет. Их не должно быть жалко. Они там все типа террористы и пусть умирают тысячами. Дети, женщины, старики — просто расходный материал", — говорится в публикации политика.Так он прокомментировал ситуацию с экс-футболистом сборной Франции Каримом Бензема, которого министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен осудил за посты в поддержку палестинцев.Дарманен ранее заявил, что Бензема имеет связи с террористической организацией. До этого игрок, выступающий за саудовский клуб "Аль-Иттихад", опубликовал пост в поддержку жителей Газы.
https://ria.ru/20231010/khalifa-1901772318.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, в мире, палестина, россия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Дмитрий Медведев, В мире, Палестина, Россия, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Медведев заявил, что на Западе наказывают за выход за идеологические буйки
Медведев: на Западе соболезновать израильтянам можно, а палестинцам нельзя