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Медведев заявил, что на Западе наказывают за выход за идеологические буйки

Медведев заявил, что на Западе наказывают за выход за идеологические буйки - РИА Новости, 20.10.2023

Медведев заявил, что на Западе наказывают за выход за идеологические буйки

На Западе уже прямо наказывается "выход за буйки идеологического тренда", сейчас таковым может считаться выражение соболезнования палестинцам, написал... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T11:46

2023-10-20T11:46

2023-10-20T12:57

дмитрий медведев

в мире

палестина

россия

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. На Западе уже прямо наказывается "выход за буйки идеологического тренда", сейчас таковым может считаться выражение соболезнования палестинцам, написал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."Выход за буйки идеологического тренда уже прямо наказуем на Западе. Выражать соболезнования израильтянам можно, а палестинцам — нет. Их не должно быть жалко. Они там все типа террористы и пусть умирают тысячами. Дети, женщины, старики — просто расходный материал", — говорится в публикации политика.Так он прокомментировал ситуацию с экс-футболистом сборной Франции Каримом Бензема, которого министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен осудил за посты в поддержку палестинцев.Дарманен ранее заявил, что Бензема имеет связи с террористической организацией. До этого игрок, выступающий за саудовский клуб "Аль-Иттихад", опубликовал пост в поддержку жителей Газы.

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Кирилл Волков

дмитрий медведев, в мире, палестина, россия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году