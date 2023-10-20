https://ria.ru/20231020/zapad-1903980898.html

Дипломат заявил о подавлении Западом источников альтернативной информации

Дипломат заявил о подавлении Западом источников альтернативной информации - РИА Новости, 20.10.2023

Дипломат заявил о подавлении Западом источников альтернативной информации

Запад продолжает подавлять альтернативные источники информации, заявил пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский на заседании Четвертого... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T04:56

2023-10-20T04:56

2023-10-20T04:56

федор стржижовский

дарья дугина

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ООН, 20 окт – РИА Новости. Запад продолжает подавлять альтернативные источники информации, заявил пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский на заседании Четвертого комитета ГА ООН. "Против моей страны, причем еще задолго до перехода украинского кризиса в горячую фазу, развязана полномасштабная комплексная информационная кампания. К сожалению, этот факт нашел подтверждение в ряде выступлений некоторых западных и примкнувших к ним делегаций", - сказал Стржижовский. По его словам, Москва в очередной раз призывает все эти делегации, включая делегацию Украины, участвовать в дискуссии по теме, а не превращать любое публичное выступление в площадку для презентации дезинформации и своих политических взглядов, за которыми хорошо видны "нити" ваших "кукловодов". "Ваши крокодиловы слезы о безопасности журналистов никого не способны ввести в заблуждение. Все это – лживая дезинформация со стороны государства, которое отслеживает и убивает российских журналистов. Вспомним убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и других", - подчеркнул Стржижовский. Как указал дипломат, суть информационной атаки на Россию, с одной стороны, заключается в бескомпромиссном навязывании мировому сообществу исключительно однобокой, прозападной, интерпретации происходящих в мире событий, а с другой, – в тоталитарном подавлении любых источников информации, альтернативной неолиберальному мейнстриму. "Жертвой таких репрессий в первую очередь пали российские СМИ в странах Запада, ощутившие на себе всю лицемерную подноготную "продвинутых демократий" в их западной версии", - отметил Стржижовский. "Коллективный Запад продолжает политику тотального подавления в своем информационном пространстве любых источников альтернативной информации. Очередным вопиющим случаем стало беспардонное выдворение из Республики Кипр корреспондента "Российской газеты" Александра Гасюка. Этому предшествовала организованная спецслужбами операция по оказанию психологического давления на российского журналиста и его семью, завершившаяся жестоким избиением представителя СМИ", - заявил пресс-секретарь. Как отметил Стржижовский, репрессии с неослабевающей силой продолжают применяться к остающимся очагам неудобной правды, причем в ход идут самые гнусные и жестокие методы. "Подавление инакомыслия в этих случаях как раз осуществляется под лживыми предлогами заботы об информационной безопасности и борьбе с "дезинформацией". Только за последние несколько месяцев в странах "продвинутых демократий" был зафиксирован целый ряд инцидентов, связанных с грубыми нарушениями их международных обязательств в сфере защиты прав журналистов и обеспечения плюрализма СМИ. Вот лишь некоторые из них: в ЕС было приостановлено действие лицензий RT Balkan, Oriental Review, "Царьград", "Катехон" и New Eastern Outlook, значительно расширен список "неугодных" журналистов, военкоров и руководителей российских СМИ; во время саммита "Группы двадцати" в Нью-Дели главреду федерального портала Russia News Екатерине Надольской отказано в допуске на пресс-конференцию президента Франции", - заявил пресс-секретарь. Он добавил, что решением парламента Латвии с 1 января 2026 года латвийским общественным СМИ запрещено вещание на русском языке.

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федор стржижовский, дарья дугина, владлен татарский, оон, евросоюз, россия, москва, украина