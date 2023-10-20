Рейтинг@Mail.ru
"Страна на воде": почему Замоскворечье самый петербургский район Москвы - РИА Новости, 20.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка проекта Морская держава - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
Морская держава
 
14:47 20.10.2023 (обновлено: 14:48 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/zamoskvoreche-1904153525.html
"Страна на воде": почему Замоскворечье самый петербургский район Москвы
"Страна на воде": почему Замоскворечье самый петербургский район Москвы - РИА Новости, 20.10.2023
"Страна на воде": почему Замоскворечье самый петербургский район Москвы
Район Москвы Замоскворечье знаменит своей историей, храмами, историческими домами. А еще Замоскворечье – место с мощными ветрами, длинными набережными и речными РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T14:47
2023-10-20T14:48
морская держава
морская держава
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903922592_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_86bfeb038c057a03bb9376e49047f137.jpg
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Район Москвы Замоскворечье знаменит своей историей, храмами, историческими домами. А еще Замоскворечье – место с мощными ветрами, длинными набережными и речными водами вокруг. Благодаря этому район больше похож на Санкт-Петербург, нежели на Москву. О том, как вода повлияла на "характер" и развитие Замоскворечья, в материале проекта "Морская держава"Жители Замоскворечья были воспитаны рекой: регулярные наводнения, разливы и паводки заставили обитателей планировать дома и уклад жизни в соответствии с этим. Жители низинных районов прокладывали к основному руслу многочисленные рвы, чтобы обезопасить себя при наводнениях. Болотца и разливы реки были естественной границей между владениями. Постепенно, улицы и реки Замоскворечья становятся полноценными торговыми путями, из небольшого предместья вырастает уже целый купеческий район со своим укладом и традициями."Во всем и на всем печать семейственности: и удобный дом, обширный, но тем не менее для одного семейства, широкий двор, а у ворот в летние вечера, многочисленная дворня. Везде разъединенность, особность; каждый живет у себя дома и крепко отгораживается от соседа: там окна завешены занавесками, ворота на запор; при ударе в них раздается сердитый лай цепной собаки, все мертво, или лучше сказать, сонно; дом или домишко похож на крепостцу, приготовившуюся выдержать долговременную осаду", – так описывал район Виссарион Белинский в книге "Петербург и Москва".Логично, что в районе, окруженном водой, многие жители были связаны с "речными" профессиями: рыбаки, банщики, водовозы, копатели прудов, строители мостов и речных укреплений, корабелы. Именно в Замоскворечье, где кругом воды рек, находится Объединенная судостроительная корпорация – это уважение к истокам истории.Речной путь начинался за центром города: здесь Москва-река достигала значительной ширины и важнейшими направлениями судоходства от Москвы-реки были Ока и Волга. Речные пути вели через Коломну к Переславлю-Рязанскому, откуда начинался сухой путь к верховьям Дона и далее к Азовскому, Черному морю до берегов Константинополя.Речная торговля способствовала не только развитию экономики, но и культурному обмену, образованию, взаимопроникновению традиций и обычаев далеких друг от друга народов. В частности, выходцы из мощной колонии итальянцев со временем приобрели определяющее значение не только в экономическом развитии города, но и во внутренних делах государства.Вода была началом жизни и ее концом: на воде крестили, ею омывали. Водой лечили душу и тело. В Замоскворечье существовало не менее тридцати источников артезианской целебной воды, ею благословляли, ее же использовали колдуны и ворожеи для наговора. Немногие знают, что все Замоскворечье – это целая артерия мелких речушек, подземных вод и родников. Со временем это речное хозяйство было прибрано под землю. И теперь эта водная жизнь течет все тем же руслом, но уже незаметно для нас.Много тайн еще хранит Замоскворечье. Не зря драматург Александр Островский в своих "Записки замоскворецкого жителя" называл эту местность целой страной. Открывать для себя этот район занятие увлекательное, как речная прогулка, где каждая история, как блик на воде…
https://ria.ru/20231013/petr-1902549033.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903922592_114:0:1887:1330_1920x0_80_0_0_2edaa5462b4ba5cc884c1aff8504ec6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
морская держава
Морская держава, Морская держава

"Страна на воде": почему Замоскворечье самый петербургский район Москвы

© РИА Новости / Татьяна ГрицаеваЗамоскворечье
Замоскворечье - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Татьяна Грицаева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Район Москвы Замоскворечье знаменит своей историей, храмами, историческими домами. А еще Замоскворечье – место с мощными ветрами, длинными набережными и речными водами вокруг. Благодаря этому район больше похож на Санкт-Петербург, нежели на Москву. О том, как вода повлияла на "характер" и развитие Замоскворечья, в материале проекта "Морская держава"
Жители Замоскворечья были воспитаны рекой: регулярные наводнения, разливы и паводки заставили обитателей планировать дома и уклад жизни в соответствии с этим. Жители низинных районов прокладывали к основному руслу многочисленные рвы, чтобы обезопасить себя при наводнениях. Болотца и разливы реки были естественной границей между владениями. Постепенно, улицы и реки Замоскворечья становятся полноценными торговыми путями, из небольшого предместья вырастает уже целый купеческий район со своим укладом и традициями.
Памятник Петру I в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Первопрестольный град Петра: места в Москве, тесно связанные с императором
13 октября, 14:46
"Во всем и на всем печать семейственности: и удобный дом, обширный, но тем не менее для одного семейства, широкий двор, а у ворот в летние вечера, многочисленная дворня. Везде разъединенность, особность; каждый живет у себя дома и крепко отгораживается от соседа: там окна завешены занавесками, ворота на запор; при ударе в них раздается сердитый лай цепной собаки, все мертво, или лучше сказать, сонно; дом или домишко похож на крепостцу, приготовившуюся выдержать долговременную осаду", – так описывал район Виссарион Белинский в книге "Петербург и Москва".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковНа Садовнической набережной в Москве
На Садовнической набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
На Садовнической набережной в Москве
Логично, что в районе, окруженном водой, многие жители были связаны с "речными" профессиями: рыбаки, банщики, водовозы, копатели прудов, строители мостов и речных укреплений, корабелы. Именно в Замоскворечье, где кругом воды рек, находится Объединенная судостроительная корпорация – это уважение к истокам истории.
Речной путь начинался за центром города: здесь Москва-река достигала значительной ширины и важнейшими направлениями судоходства от Москвы-реки были Ока и Волга. Речные пути вели через Коломну к Переславлю-Рязанскому, откуда начинался сухой путь к верховьям Дона и далее к Азовскому, Черному морю до берегов Константинополя.
Речная торговля способствовала не только развитию экономики, но и культурному обмену, образованию, взаимопроникновению традиций и обычаев далеких друг от друга народов. В частности, выходцы из мощной колонии итальянцев со временем приобрели определяющее значение не только в экономическом развитии города, но и во внутренних делах государства.
© РИА Новости / Максим БлиновПрохожие на Чугунном мосту в Москве
Прохожие на Чугунном мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Прохожие на Чугунном мосту в Москве
Вода была началом жизни и ее концом: на воде крестили, ею омывали. Водой лечили душу и тело. В Замоскворечье существовало не менее тридцати источников артезианской целебной воды, ею благословляли, ее же использовали колдуны и ворожеи для наговора. Немногие знают, что все Замоскворечье – это целая артерия мелких речушек, подземных вод и родников. Со временем это речное хозяйство было прибрано под землю. И теперь эта водная жизнь течет все тем же руслом, но уже незаметно для нас.
Много тайн еще хранит Замоскворечье. Не зря драматург Александр Островский в своих "Записки замоскворецкого жителя" называл эту местность целой страной. Открывать для себя этот район занятие увлекательное, как речная прогулка, где каждая история, как блик на воде…
 
Морская державаМорская держава
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала