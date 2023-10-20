https://ria.ru/20231020/zamoskvoreche-1904153525.html

"Страна на воде": почему Замоскворечье самый петербургский район Москвы

"Страна на воде": почему Замоскворечье самый петербургский район Москвы - РИА Новости, 20.10.2023

"Страна на воде": почему Замоскворечье самый петербургский район Москвы

Район Москвы Замоскворечье знаменит своей историей, храмами, историческими домами. А еще Замоскворечье – место с мощными ветрами, длинными набережными и речными РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T14:47

2023-10-20T14:47

2023-10-20T14:48

морская держава

морская держава

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Район Москвы Замоскворечье знаменит своей историей, храмами, историческими домами. А еще Замоскворечье – место с мощными ветрами, длинными набережными и речными водами вокруг. Благодаря этому район больше похож на Санкт-Петербург, нежели на Москву. О том, как вода повлияла на "характер" и развитие Замоскворечья, в материале проекта "Морская держава"Жители Замоскворечья были воспитаны рекой: регулярные наводнения, разливы и паводки заставили обитателей планировать дома и уклад жизни в соответствии с этим. Жители низинных районов прокладывали к основному руслу многочисленные рвы, чтобы обезопасить себя при наводнениях. Болотца и разливы реки были естественной границей между владениями. Постепенно, улицы и реки Замоскворечья становятся полноценными торговыми путями, из небольшого предместья вырастает уже целый купеческий район со своим укладом и традициями."Во всем и на всем печать семейственности: и удобный дом, обширный, но тем не менее для одного семейства, широкий двор, а у ворот в летние вечера, многочисленная дворня. Везде разъединенность, особность; каждый живет у себя дома и крепко отгораживается от соседа: там окна завешены занавесками, ворота на запор; при ударе в них раздается сердитый лай цепной собаки, все мертво, или лучше сказать, сонно; дом или домишко похож на крепостцу, приготовившуюся выдержать долговременную осаду", – так описывал район Виссарион Белинский в книге "Петербург и Москва".Логично, что в районе, окруженном водой, многие жители были связаны с "речными" профессиями: рыбаки, банщики, водовозы, копатели прудов, строители мостов и речных укреплений, корабелы. Именно в Замоскворечье, где кругом воды рек, находится Объединенная судостроительная корпорация – это уважение к истокам истории.Речной путь начинался за центром города: здесь Москва-река достигала значительной ширины и важнейшими направлениями судоходства от Москвы-реки были Ока и Волга. Речные пути вели через Коломну к Переславлю-Рязанскому, откуда начинался сухой путь к верховьям Дона и далее к Азовскому, Черному морю до берегов Константинополя.Речная торговля способствовала не только развитию экономики, но и культурному обмену, образованию, взаимопроникновению традиций и обычаев далеких друг от друга народов. В частности, выходцы из мощной колонии итальянцев со временем приобрели определяющее значение не только в экономическом развитии города, но и во внутренних делах государства.Вода была началом жизни и ее концом: на воде крестили, ею омывали. Водой лечили душу и тело. В Замоскворечье существовало не менее тридцати источников артезианской целебной воды, ею благословляли, ее же использовали колдуны и ворожеи для наговора. Немногие знают, что все Замоскворечье – это целая артерия мелких речушек, подземных вод и родников. Со временем это речное хозяйство было прибрано под землю. И теперь эта водная жизнь течет все тем же руслом, но уже незаметно для нас.Много тайн еще хранит Замоскворечье. Не зря драматург Александр Островский в своих "Записки замоскворецкого жителя" называл эту местность целой страной. Открывать для себя этот район занятие увлекательное, как речная прогулка, где каждая история, как блик на воде…

https://ria.ru/20231013/petr-1902549033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

морская держава