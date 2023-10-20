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Эксперты МАГАТЭ не обнаружили мин на Запорожской АЭС
Эксперты МАГАТЭ не обнаружили мин на Запорожской АЭС - РИА Новости, 20.10.2023
Эксперты МАГАТЭ не обнаружили мин на Запорожской АЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осмотрели площадки Запорожской АЭС, в том числе щиты управления энергоблоков 1, 3, 4 и 6, а также... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T21:12
2023-10-20T21:12
2023-10-20T21:12
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ВЕНА, 20 окт - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осмотрели площадки Запорожской АЭС, в том числе щиты управления энергоблоков 1, 3, 4 и 6, а также машинный зал энергоблока 6 и другие, в ходе осмотра взрывчатых веществ или мин обнаружено не было, сообщает на своем сайте МАГАТЭ. "За прошедшую неделю группа экспертов МАГАТЭ провела осмотр площадки ЗАЭС, включая главные щиты управления энергоблоков 1, 3, 4 и 6, машинный зал энергоблока 6, реакторные здания энергоблоков 1 и 3, аварийные дизель-генераторы энергоблоков 3, 4 и 6, а также осмотр по периметру площадки. В ходе осмотра не было обнаружено мин или взрывчатых веществ, сообщила группа", - говорится в сообщении агентства. Отмечается также, что после выполненного ранее осмотра крыши второго энергоблока в начале этого месяца эксперты продолжают запрашивать доступ на крыши реакторных установок 1, 5 и 6. В МАГАТЭ отметили, что эксперта Агентства также необходим доступ ко всем шести турбинным залам. Уточняется, что 18 октября они получили доступ на все этажи машинного зала третьего энергоблока, но при этом, по данным Агентства, им был разрешен лишь частичный доступ в машинный зал четвертого энергоблока. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее указывал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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в мире, россия, энергодар, магатэ, запорожская аэс
В мире, Россия, Энергодар, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Эксперты МАГАТЭ не обнаружили мин на Запорожской АЭС
В МАГАТЭ в ходе осмотра Запорожской АЭС не нашли взрывчатых веществ или мин
ВЕНА, 20 окт - РИА Новости.
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осмотрели площадки Запорожской АЭС, в том числе щиты управления энергоблоков 1, 3, 4 и 6, а также машинный зал энергоблока 6 и другие, в ходе осмотра взрывчатых веществ или мин обнаружено не было, сообщает на своем сайте
МАГАТЭ.
"За прошедшую неделю группа экспертов МАГАТЭ провела осмотр площадки ЗАЭС, включая главные щиты управления энергоблоков 1, 3, 4 и 6, машинный зал энергоблока 6, реакторные здания энергоблоков 1 и 3, аварийные дизель-генераторы энергоблоков 3, 4 и 6, а также осмотр по периметру площадки. В ходе осмотра не было обнаружено мин или взрывчатых веществ, сообщила группа", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается также, что после выполненного ранее осмотра крыши второго энергоблока в начале этого месяца эксперты продолжают запрашивать доступ на крыши реакторных установок 1, 5 и 6. В МАГАТЭ отметили, что эксперта Агентства также необходим доступ ко всем шести турбинным залам. Уточняется, что 18 октября они получили доступ на все этажи машинного зала третьего энергоблока, но при этом, по данным Агентства, им был разрешен лишь частичный доступ в машинный зал четвертого энергоблока.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
– на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ
.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
ранее указывал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Накал боевых действий в районе ЗАЭС снизился, заявили в МАГАТЭ