https://ria.ru/20231020/zaderzhanie-1904147958.html

Во Франции задержали одного из лидеров профсоюза из-за поддержки Палестины

Во Франции задержали одного из лидеров профсоюза из-за поддержки Палестины - РИА Новости, 20.10.2023

Во Франции задержали одного из лидеров профсоюза из-за поддержки Палестины

Глава подразделения крупнейшего французского профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) в департаменте Нор Жан-Поль Делеско был задержан по подозрению в... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T14:36

2023-10-20T14:36

2023-10-20T14:42

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

франция

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ПАРИЖ, 20 окт – РИА Новости. Глава подразделения крупнейшего французского профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) в департаменте Нор Жан-Поль Делеско был задержан по подозрению в оправдании терроризма после выражения поддержки Палестины, сообщил в пятницу сам профсоюз в соцсети X."Генеральный секретарь профсоюза CGT в (департаменте) Нор был задержан сегодня в шесть часов утра у себя дома и помещен под стражу", - говорится в коммюнике профсоюза. Отмечается, что вместе с ним также был задержан и секретарь местного профсоюзного подразделения по административным вопросам. Профсоюз сообщил, что на настоящий момент точная причина задержания не известна, однако указал, что это, "вероятно, связано с палестино-израильским конфликтом". Само профсоюзное подразделение департамента сообщило в соцсети Facebook*, что его члены были задержаны из-за якобы "оправдания терроризма". Профсоюз осудил действия властей и отметил применение ими "совершенно несоразмерных средств". В частности, отмечается, что для произведения задержания были задействованы около 10 правоохранителей. Телеканал BFMTV сообщает, что члены профсоюза были задержаны в связи с публикацией накануне призыва к миру и солидарности с народом Палестины. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231015/aktsii-1902898400.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, франция